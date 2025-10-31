Inicio Internacional Estados unidos Texas Pide Abrir “lo Antes Posible” la Frontera de Estados Unidos al Ganado de México

Texas Pide Abrir “lo Antes Posible” la Frontera de Estados Unidos al Ganado de México

El comisionado de Agricultura de Texas destacó la importancia económica de estas importaciones

Hombres avanzando con su ganado en medio de árboles.

Texas pide abrir la frontera de EUA al ganado proveniente de México. Foto: Cuartoscuro

Texas pidió a las autoridades federales de Estados Unidos reabrir "lo antes posible" la frontera con México para permitir nuevamente la importación de ganado, luego de casi un año de suspensión por un brote de la mosca del gusano barrenador. 

En ese sentido, el comisionado de Agricultura de Texas, Sid Miller, hizo énfasis en que ya existen las condiciones sanitarias necesarias para retomar el comercio ganadero entre los dos países. Asimismo, destacó la importancia económica de estas importaciones para el sector agropecuario de EUA.

 

