"No Va a Ocurrir": Sheinbaum Descarta Envío de Tropas de Estados Unidos a México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, descartó el envío de tropas estadounidenses a territorio mexicano, en el marco de las acciones de Estados Unidos contra los cárteles de las drogas; “no va a ocurrir”, enfatizó.

Durante su conferencia de prensa mañanera de hoy, 4 de noviembre de 2025, la mandataria nacional destacó que el Gobierno de México tiene un entendimiento con Estados Unidos en materia de seguridad, que tiene principios muy claros, entre ellos el de respeto a la soberanía.

Así lo indicó al ser cuestionada por un reportaje de la cadena NBC que señaló que el Gobierno de Donald Trump supuestamente estaría planeando ataques militares contra instalaciones y líderes del narcotráfico en México.

No va a ocurrir. Tenemos un entendimiento en seguridad que trabajamos durante muchos meses con el gobierno de Estados Unidos y que lo acordamos cuando estuvo el secretario de Estado, y vamos a seguir trabajando en ese marco de entendimiento que tiene principios muy claros: respeto a nuestra soberanía, a nuestra territorialidad y colaboración y coordinación sin subordinación de ninguno de los Estados.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

spb