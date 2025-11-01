Trump Condena Presunto Pago de Grupos Crimales en México para Asesinato de Agentes de EUA

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, condenó el presunto pago ofrecido por grupos del crimen organizado en México para asesinar agentes estadounidenses, acusado por autoridades del país vecino.

La operación, que presuntamente cuenta con diferentes tarifas de acuerdo con el rango de los agentes agredidos, fue reportada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) el pasado 14 de octubre 2025.

"¡Muy mal!", comentó Trump en su red social Truth.

Seguridad Nacional reporta aumento de agresiones

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos aseveró en octubre que las organizaciones criminales en México han comenzado a ofrecer miles de dólares por el asesinato de agentes de la ley federal.

Los pagos aumentan según el rango y las acciones tomadas, señala la dependencia estadounidense:

$2,000 por recopilar inteligencia o agentes de doxxing (incluidas fotografías y detalles familiares).

$5,000-$10,000 por secuestro o agresiones no letales a agentes estándar de ICE/CBP.

Hasta 50.000 dólares por asesinato de altos funcionarios.

EL DHS agregó que los agentes de ICE se enfrentan a un aumento de más del 1000 % en las agresiones en su contra.

