Mark Carney Se Disculpó con Trump por Anuncio de Aranceles: "El Presidente Se Sintió Ofendido"

El primer ministro canadiense, Mark Carney, tuvo que realizar un trabajo fino para apaciguar la molestia de Donald Trump, luego de que la semana pasada un anuncio usado por la provincia de Ontario usara el discurso de Ronald Reagan para criticar la aplicación de aranceles.

Este sábado, en la cumbre de la APEC, en la ciudad surcoreana de Gyeongju, Mark Carney afirmó que se disculpó con el presidente Trump por el uso de los dichos de Reagan para hacer esa publicidad, la cual, en palabras del magnate, fue una tergiversación.

Además de romper las negociaciones comerciales con Canadá, Donald Trump fue más allá y aumentó el 20% en sus tarifas aduaneras. Fue por ello que el primer ministro tuvo que disculparse ante el mandatario estadounidense.

Sí, me disculpé con el presidente. El presidente se sintió ofendido

¿Salvó la relación con Estados Unidos?

La disculpa parece que tuvo algún efecto, aunque se percibe pequeño, ya que Carney informó que los diálogos se reanudarán en cuanto Washington esté "listo".

Trump se negó este viernes a reanudar las conversaciones comerciales con Canadá, aunque dijo que mantenía una buena relación con Carney y señaló que tuvieron una conversación positiva al margen de la APEC. Recalcó que lo que hicieron estuvo mal".

El magnate adelantó además que el primer ministro canadiense le había ofrecido disculpas, lo que fue confirmado por el propio Carney este sábado.

Cabe aclarar que a pesar de la decisión de Trump, el Senado revocó los gravámenes impuestos a Canadá, sin embargo, todavía falta que pase la aduana de la Cámara de Representantes.

Canadá ha venido remando contra corriente desde la llegada de Trump a la Casa Blanca, a pesar de ser el segundo socio comercial de Estados Unidos y proveedor importante de acero y aluminio para las empresas de ese país.

Con información de AFP

ICM