¿Por Qué Trump Advierte que EUA Puede Hacer Ensayos Nucleares? Esto Dijo el Presidente

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, advirtió que su país puede hacer ensayos nucleares, que se retomarían después de más de 30 años sin realizarse, y explicó en qué circunstancia.

El mandatario dijo que, si otros países como Rusia o China las, entonces Estados Unidos también podría hacer las pruebas nucleares.

Si ellos lo van a hacer, nosotros también lo haremos.

En su declaración no dio más detalles a periodistas a bordo del Air Force One de vuelta a Washington.

Cabe señalar que aunque Estados Unidos no realiza pruebas nucleares desde 1992, el mandatario previamente afirmó que dio la orden al Departamento de Defensa para "iniciar ensayos en igualdad de condiciones".

