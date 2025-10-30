Trump Apuesta por “Desnuclearización” de Estados Unidos, Rusia y China: Esto Dijo

El presidente de Estados Unidos de América (EUA), Donald Trump, afirmó este 30 de octubre de 2025 que su anuncio sobre reanudar inmediatamente pruebas nucleares está enfocado en conseguir la “desnuclearización”.

También incluir a China en las negociaciones de los tratados de no proliferación con Rusia, según indicó en el Air Force One de regreso de Corea del Sur, donde se reunió con su homólogo chino, Xi Jinping.

Me gustaría ver desnuclearización, porque tenemos muchas (armas nucleares) y Rusia ha sufrido. Rusia es la segunda y China la tercera y China se va a adelantar en cuatro o cinco años. Creo que la desescalada, lo que llamaría desnuclearización sería una gran cosa. Algo de lo que estamos hablando con Rusia y queremos añadir a China si lo hacemos.

El tratado de no proliferación entre Estados Unidos New START vence el próximo 4 de febrero y no hay una vía clara para reemplazarlo.

Rusia se salió de los compromisos de verificación y monitoreo en 2023.

Desde entonces ha dicho que se regirá por los requisitos del acuerdo de manera voluntaria, siempre que EUA también lo haga.

Presidente matiza anuncio de pruebas

El mandatario estadounidense parafraseó su mensaje previo en Truth Social, en el que aseguró que Estados Unidos iba a reanudar pruebas nucleares "en bases de igualdad" con Moscú y Pekín, después de que Rusia realizó maniobras de sus fuerzas nucleares.

"Debido a los programas de pruebas de otros países, he dado instrucciones al Departamento de Guerra para que comience a probar nuestras armas nucleares en igualdad de condiciones. Ese proceso comenzará de inmediato", escribió.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de que las pruebas eleven el riesgo nuclear en el mundo, indicó que si los otros países las hacen, también tendrán que hacerse en EUA.

“Los veo haciendo pruebas y me digo: si hacen pruebas nosotros tendremos que hacerlas", respondió.

Pruebas nucleares en Estados Unidos

Cabe señalar que la última prueba nuclear de Estados Unidos fue en 1992, cuando el presidente George Bush (1989-93) anunció una moratoria en pruebas nucleares subterráneas.

Pero desde entonces, el Gobierno estadounidense ha limitado sus ensayos a los misiles balísticos con capacidad para cargar ojivas nucleares y de los sistemas de defensa.

Hace una semana, el Comando Estratégico (USSTRATCOM) inició los ejercicios anuales de Global Thunder para simular la defensa de Estados Unidos ante un ataque nuclear.

