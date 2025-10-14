EUA: Delincuentes de México Ofrecen Hasta 50,000 Dólares por Muerte de Altos Funcionarios de ICE

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos reveló hoy, 14 de octubre de 2025, que obtuvo información sobre supuestas recompensas que ofrecen delincuentes mexicanos, en coordinación con grupos extremistas, para asesinar a funcionarios estadounidenses, entre ellos de alto rango; aquí los detalles sobre el modus operandi de los presuntos criminales.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense (DHS, por sus siglas en inglés), las redes criminales instruyeron a grupos extremistas de Estados Unidos, entre ellos bandas callejeras de Chicago, Illinois, para que vigilen, acosen y maten a agentes federales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés).

Noticia relacionada: Líderes de Los Zetas Podrían Enfrentar Juicio en Estados Unidos

Modus operandi

El Departamento de Seguridad Nacional detalló el modus operandi de los presuntos delincuentes mexicanos, quienes establecieron redes de vigilancia en varios lugares como en Pilsen y Little Village, en Chicago, donde integrantes de pandillas afiliadas a grupos como los Latin Kings desplegaron vigilantes en las azoteas, equipados con armas de fuego y radios.

Los vigilantes siguen los movimientos de los elementos de ICE y el CBP en tiempo real e informan sus ubicaciones.

Con la vigilancia de los elementos, se han ejecutado emboscadas e interrupciones durante las redadas en el marco de la Operación Midway Blitz.

En Portland y Chicago, por ejemplo, los grupos Antifa han colaborado con apoyo logístico, como suministros para protestas, divulgación de la identidad de los agentes e interferencia sobre el terreno para proteger de la deportación a las personas vinculadas a los cárteles del narcotráfico, señaló el Departamento de Seguridad Nacional.

Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, dijo que las “redes criminales no solo se resisten al Estado de Derecho, sino que están llevando a cabo una campaña organizada de terror contra los valientes hombres y mujeres que protegen nuestras fronteras y comunidades”.

Nuestros agentes se enfrentan a emboscadas, vigilancia con drones y amenazas de muerte, todo ello por atreverse a hacer cumplir las leyes aprobadas por el Congreso. No vamos a ceder ante estas amenazas, y todos los delincuentes, terroristas y extranjeros ilegales se enfrentarán a la justicia estadounidense.

Noticia relacionada: Nuevo Ataque a Narcolancha Frente a Venezuela; Trump Anuncia Seis Muertos

Millonarias recompensas por agredir y matar a funcionarios estadounidenses

El Departamento de Seguridad Nacional también reveló el esquema de recompensas que establecieron los grupos criminales para ejecutar a los agentes de ICE y CBP, con pagos que aumentan según las actividades.

2,000 dólares (más de 37 mil pesos mexicanos) por recopilar información o divulgar datos personales de los agentes, incluidas fotos y detalles de sus familias

(más de 37 mil pesos mexicanos) por recopilar información o divulgar datos personales de los agentes, incluidas fotos y detalles de sus familias Entre 5,000 y 10,000 dólares (entre más de 90 mil y 180 mil pesos mexicanos) por secuestrar o agredir a agentes estándar del ICE o CBP, sin matarlos

y (entre más de 90 mil y 180 mil pesos mexicanos) por secuestrar o agredir a agentes estándar del ICE o CBP, sin matarlos Hasta 50,000 dólares (casi un millón de pesos mexicanos) por el asesinato de altos funcionarios

Criminal organizations in Mexico have begun offering thousands of dollars for the MURDER of federal law enforcement—with payouts escalating based on rank and action taken:



-$2,000 for gathering intelligence or doxxing agents (including photos and family details).

-$5,000–$10,000… — Homeland Security (@DHSgov) October 14, 2025

El Departamento de Seguridad Nacional afirmó que “no se dejará intimidar por estas amenazas y pide a los líderes estatales y locales de los estados santuario que pongan fin a las políticas que envalentonan a los delincuentes”.

Además, la dependencia pidió a los ciudadanos denunciar cualquier actividad sospechosa, como la vigilancia desde las azoteas o las protestas organizadas que bloquean las operaciones federales”.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

RMT.