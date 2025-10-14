Inicio Internacional Estados unidos Líderes de Los Zetas Podrían Enfrentar Juicio en Estados Unidos

Líderes de Los Zetas Podrían Enfrentar Juicio en Estados Unidos

La próxima audiencia se los hermanos Treviño Morales, líderes de Los Zetas, será el 1 de mayo de 2026

Miguel Ángel Treviño Morales y Omar Treviño Morales, conocidos como ‘Z-40’ y ‘Z-42’

Miguel Ángel Treviño Morales y Omar Treviño Morales, conocidos como ‘Z-40’ y ‘Z-42’. Fotos: Cuartoscuro | Archivo

Los hermanos Omar y Miguel Ángel Treviño Morales, líderes de Los Zetas, podrían ir a juicio en Estados Unidos, así se definió en la audiencia de hoy, 14 de octubre de 2025, que se realizó en Corte Federal en Washington D.C.

La próxima audiencia de Miguel Treviño Morales, alias Z-40, y Omar Treviño Morales, alias Z-42, y será el 1 de mayo de 2026.

Información en desarrollo…

