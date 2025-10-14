Líderes de Los Zetas Podrían Enfrentar Juicio en Estados Unidos

Los hermanos Omar y Miguel Ángel Treviño Morales, líderes de Los Zetas, podrían ir a juicio en Estados Unidos, así se definió en la audiencia de hoy, 14 de octubre de 2025, que se realizó en Corte Federal en Washington D.C.

La próxima audiencia de Miguel Treviño Morales, alias Z-40, y Omar Treviño Morales, alias Z-42, y será el 1 de mayo de 2026.

