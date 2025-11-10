Este 10 de noviembre de 2025, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, anunció la detención de 20 personas en Tabasco, entre ellas un líder criminal y cuatro policías municipales.

A través de un mensaje en la red social X, el funcionario federal detalló que entre los detenidos está Jorge Armando “N”, alias El Toto, identificado como líder de una célula criminal en Tabasco.

Agregó que la aprehensión de los sujetos, entre ellos cuatro agentes municipales, ocurrió durante un operativo conjunto de las fuerzas de seguridad federales y estatales.

Agresiones en Macuspana

De acuerdo con la información de García Harfuch, Jorge Armando “N” está vinculado con una agresión en Macuspana, donde murieron dos mujeres, así como con otros hechos delictivos.

Por otra parte, el titular de la SSPC informó que en el despliegue de seguridad en Tabasco se logró el aseguramiento de 17 armas de fuego, vehículos y droga.

“Continuaremos reforzando las acciones coordinadas para detener a los generadores de violencia”, indicó.

Otras detenciones

En otros hechos, el funcionario reportó la captura de Abdel “N, alias El Toro, y Miguel Ángel “N”, alias El Torito, integrantes de la célula delictiva Los Rusos.

Ambos fueron aprehendidos durante dos cateos en San Luis Río Colorado, Sonora, realizados por elementos de la SSPC, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN) y la Fiscalía sonorense.

Abdel “N” está relacionado con el tráfico de metanfetamina y otras drogas, así como de armas de fuego. Además, cuenta con antecedentes por homicidio y lesiones, precisó.

