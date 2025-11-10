Hombre Fue Encontrado Sin Vida en el Rancho Donde Trabajaba al Oriente de Hermosillo

Un hombre fue encontrado sin vida la mañana de este sábado en las inmediaciones del Cerro Coyote, detrás del predio conocido como Rancho Almanaque, ubicado al oriente de Hermosillo,

La víctima fue identificada como David “N”, de 31 años de edad, quien se desempeñaba como cuidador de animales en el lugar desde hacía aproximadamente cuatro meses.

De acuerdo con el propietario del rancho, el hombre tenía a su cargo la vigilancia de los cerdos, luego de que en días anteriores varios de ellos fueron atacados por coyotes. Señaló que la tarde del viernes acudió al sitio para llevarle la cena a su empleado y permaneció con él alrededor de una hora antes de retirarse.

El propietario regresó al rancho y encontró a su trabajador sin vida

Fue hasta las 10:20 horas del sábado cuando el dueño regresó al predio por una herramienta y encontró el cuerpo sin vida de su trabajador, quien vestía pantalón camuflajeado y camisa negra.

Elementos de la Policía Municipal, Agencia Ministerial de Investigación Criminal y peritos del Servicio Médico Forense acudieron al lugar para iniciar las diligencias correspondientes y trasladar el cuerpo para la necropsia de ley.

Aunque no se descarta que el fallecimiento haya sido consecuencia de un posible ataque de animales, las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar las causas precisas de la muerte.

