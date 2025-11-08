Aseguran Cerca de Media Tonelada de Narcóticos tras Cateo en San Luis Río Colorado

Alrededor de media tonelada de metanfetamina fue asegurada por agentes ministeriales de investigación criminal, durante un cateo realizado en San Luis Río Colorado, con motivo de una carpeta de investigación por homicidio.

La Fiscalía General de Justicia del Estado informó que el aseguramiento de la droga se realizó mediante una acción táctica del Gabinete de Seguridad, en un domicilio ubicado sobre avenida Reforma Agraria entre las calles 37 y 38, de la colonia Altar.

En el operativo desarrollado entre las 17:06 y las 19:30 horas del viernes 7 de noviembre, los agentes investigadores localizaron 44 bultos con una sustancia granulada blanca con la característica del cristal, con un peso estimado de 445.9 kilogramos, así como 58 bolsas adicionales con características similares, que sumaron 36.6 kilogramos, dando un total aproximado de 481.5 kilogramos de narcótico.

En el sitio también fue decomisado un vehículo Mazda 6, modelo 2005, color gris, con placas de afiliación, así como un casquillo percutido calibre 9 milímetros.

La Fiscalía reveló que durante la diligencia se contó con la presencia de un perito criminalista, quien supervisó la recolección y embalaje de los indicios conforme a los protocolos de cadena de custodia, mientras que el inmueble quedó bajo resguardo del Agente del Ministerio Público, quien ordenó la colocación de sellos en los accesos.

El aseguramiento derivó de una investigación por homicidio

Este cateo se originó a partir de una investigación por homicidio ocurrido el 6 de noviembre pasado, en agravio de Miguel Ángel “N”, presuntamente a manos de un sujeto plenamente identificado.

En el operativo participaron elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina Armada de México, Guardia Nacional, Policía Estatal de Seguridad Pública y Policía Municipal de San Luis Río Colorado.

Reportero: José Ponce N+

JGMR