Joven Hijo de Agente de la Policía Municipal es Asesinado a Balazos en San Luis Río Colorado

Un joven perdió la vida la noche del jueves tras ser víctima de un ataque armado directo, en las inmediaciones de la colonia Las Camelias, en calle B y 44, en San Luis Río Colorado.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 23:30 horas, cuando Miguel “N”, de 21 años de edad, fue atacado a balazos mientras se desplazaba a bordo de un pick up blanco, modelo 2022.

Intentó pedir ayuda

Testigos indicaron que, tras recibir varios impactos de arma de fuego, el joven bajó del vehículo e intentó pedir ayuda, pero cayó debajo del carro, donde paramédicos de Cruz Roja confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado, Mando Único, Guardia Nacional y Agencia Ministerial de Investigación Criminal, acudieron al lugar para realizar el acordonamiento de la escena, el levantamiento de indicios y el inicio de las investigaciones correspondientes.

El occiso es hijo de una agente que sobrevivió a un ataque armado

El occiso es hijo de una agente de la Policía Municipal sanluisina, quien en julio de 2024 fue blanco de un ataque armado donde murieron dos compañeros y ella sobrevivió, lo cual derivó en la instauración del Mando Único Policial en ese municipio.

