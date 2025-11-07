Localizan Restos Humanos Expuestos en el Tramo Hermosillo-Mazatán en Sonora

Gracias a una llamada anónima, el colectivo Madres Buscadoras de Sonora localizó restos humanos expuestos en el kilómetro 34, de la carretera estatal número 20 a Sahuaripa, tramo Hermosillo–Mazatán.

La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Sonora, informó que durante las acciones realizadas el 6 de noviembre de 2025, fueron encontrados fragmentos óseos expuestos en superficie en esa zona.

En las labores participaron personal de la Comisión de Búsqueda y elementos de la Policía Estatal, quienes acompañaron a los colectivos Jóvenes Buscadores de Sonora y Madres Buscadoras de Sonora.

Localizan osamenta en predio baldio al norte de Hermosillo

En hechos aislados, durante una diligencia de cateo, una osamenta fue localizada la tarde del miércoles 5 de noviembre en un predio abandonado de la colonia Carmen Serdán, al norte de Hermosillo.

El cateo se realizó en un terreno ubicado sobre las calles Granados, entre Olivares y López del Castillo, el cual se encuentra en abandono desde hace varios años.

Durante los trabajos de excavación en distintos puntos del predio, el hallazgo se produjo en la parte poniente del acceso principal, donde se encontró la osamenta envuelta casi en su totalidad en plástico negro y cubierta con tierra.

Los restos localizados fueron levantados por personal pericial y trasladados al Laboratorio de Inteligencia Científica Forense de la Fiscalía, donde se realizarán los análisis de antropología forense y genética para determinar sexo, edad y posible identidad de la persona.

Reportero: Roberto Bahena N+

