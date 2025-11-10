Detienen en Guaymas a Agente de la Policía Municipal por Conducir Vehículo con Reporte de Robo

Durante un operativo de revisión vehicular realizado en el municipio de Guaymas, autoridades federales detuvieron a un elemento de la Policía Municipal de Cajeme que conducía un automóvil con reporte de robo en el extranjero.

El vehículo Nissan Sentra fue asegurado luego de que al verificar su número de serie se confirmara que contaba con reporte de robo vigente en Estados Unidos. El conductor fue identificado como Juan Carlos "N", agente en activo comisionado al área comercial dentro de la corporación cajemense.

Iniciaron proceso penal por posesión de vehículo con reporte de robo

Tras su detención, el agente municipal fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, para que se encargue de integrar la carpeta de investigación correspondiente.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República, se inició un proceso penal por posesión de vehículo con reporte de robo, mientras la unidad quedó bajo resguardo para las diligencias legales.

Reportero: Roberto Bahena N+

