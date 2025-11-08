Vehículo se Vuelca y Derriba Poste de Concreto en Bulevar Camino del Seri en Hermosillo

Un vehículo tipo sedán fuera de control se impactó contra un poste de alumbrado público y lo arrancó por completo del camellón central del bulevar Camino del Seri, arrastrando la estructura por alrededor de 10 metros para luego terminar la unidad volcada sobre su costado derecho, en los carriles contrarios.

En el percance ocurrido a las 8:40 horas de la mañana de este sábado 8 de noviembre, resultó con lesiones leves el conductor y único ocupante del vehículo Honda Acord, modelo 2007, el cual era conducido con exceso de velocidad.

Se impacto de frente al poste tras perder el control del vehículo

Policías de Tránsito informaron que el vehículo circulaba de Poniente a Oriente sobre el bulevar Camino del Seri y en plena curva el conductor perdió el control del volante impactándose de frente contra la base de concreto de un poste metálico, el cual arrancó y arrastró por más de 10 metros hasta el tercer carril de la misma avenida, pero en sentido contrario.

Debido a la obstrucción de la avenida por el poste derribado y el vehículo volcado, el tránsito quedó parcialmente cerrado hasta que se realizaron las maniobras para despejar el área, mientras que el conductor fue trasladado a un hospital para su valoración médica.



Reportero: José Ponce N+

JGMR