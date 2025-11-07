Cancelan Desfile Cívico, Deportivo y Cultural en Hermosillo, tras Tragedia en Waldo´s

Como un acto de solidaridad y respeto, a las familias y víctimas afectadas del incendio de la tienda Waldo´s que se encontraba ubicada en el centro de Hermosillo, el pasado 1 de noviembre, la Secretaría de Educación y Cultura, de Sonora, informó que se canceló el Desfile Cívico, Deportivo y Cultural con motivo del 115 Aniversario de la Revolución Mexicana.

El evento estaba programado para realizarse el próximo lunes 17 de noviembre, en las principales calles de la ciudad de Hermosillo, por lo que la dependencia agradeció la comprensión de los ciudadanos.

Así se vivió el Desfile Cívico, Deportivo y Cultural del año 2024

En punto de las 9:00 de la mañana inició este evento, con la presencia de elementos de la Policía Municipal en motos, para dar paso a las diferentes escoltas.

Fueron 4 mil 910 participantes los que desfilaron en 26 escoltas, integradas por militares e instituciones educativas, 15 bandas de guerra, ocho carros alegóricos, 95 unidades motorizadas, 26 instituciones de los tres niveles educativos, además de seis caninos.

Los contingentes estuvieron integrados por alumnos y docentes de educación básica, media superior y superior, deportistas sonorenses, fuerzas armadas, instituciones educativas, culturales y deportivas, organismos y asociaciones civiles, corporaciones policiales y servicios de emergencia.

Durante el desfile, que tuvo una duración de 2 horas, los participantes vistieron con ropa alusiva a la Revolución Mexicana, de adelitas y campesinos, aunque también prevalecieron los uniformes deportivos e institucionales, así como los vestuarios formales en el caso de las bandas de guerra y escoltas.

La Banda Sinfónica del Estado de Sonora y la Banda de Guerra de la Secundaria Estatal #33 amenizaron el desfile que tuvo una duración de 2 horas.

