Autoridades Inspeccionan Edificios tras 34 Sismos Registrados en Costas de Sonora

Se han registrado 34 temblores en poco más de 24 horas frente a las costas de Sonora, en aguas del Golfo de California, cinco de ellos de mayor intensidad y los tres últimos se lograron sentir en municipios como Guaymas, Empalme y Hermosillo, los cuales fueron 5.1, 4.6 y 5.7 grados, respectivamente.

Noticia Relacionada: Sismo en Baja California Sur se Percibe en Sonora; ¿Reportan en Hermosillo, Guaymas y Empalme?

José Ángel Burruel, coordinador municipal de Protección Civil de Guaymas, indicó que esto provocó que realizaran inspecciones, en una primera instancia, a 18 edificios del Centro Histórico, pero solo uno resultó con daños menores por fuera del inmueble.

Ahorita se hizo por parte de Protección Civil estatal cierre temporal, en espera del dictamen estructural y el dictamen eléctrico que les está solicitando Protección civil del Estado para poder reabrir. Lo que sí está dañado en ese edifico, nosotros revisamos el interior, el edificio no se ve en malas condiciones, sí la fachaleta y sí unos arcos que están en el acceso principal que son los que tienen un mayor daño, no es a partir del sismo, el sismo de ayer, de mayor intensidad, fue que terminara de desprenderse.

Respecto al edificio multifamiliar donde habitan ocho familias, ubicado en calle 10 y Juárez, del cual se había dicho tenía consecuencias de los sismos, indicó que no tiene que ver con el temblor, sin embargo, sí presenta problemas estructurales anteriores.

¿De qué grado fue el sismo de mayor magnitud?

El sismo de mayor magnitud fue de 5.7 grados, ocurrió la madrugada de este viernes, 7 de noviembre, a las 05:04 horas tiempo local de Sonora, con epicentro a 71 kilómetros al norte de Santa Rosalía, Baja California Sur, a una profundidad de 10 kilómetros.

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, segundos antes del sismo principal se detectó un movimiento previo de magnitud 4.2, localizado 68 kilómetros al noreste de Santa Rosalía, con profundidad de 7 kilómetros.

Aquí tenemos sismos, cerca de 60 sismos al año, de menor intensidad entre, 2, 3 y 4, cuando mucho cuatro, mayores de cinco, el último había sido de 5.5 el 31 de julio del 2021. La verdad es muy raro este tipo de intensidad.

Historias Recomendadas:

con información de Roberto Bahena.

ABM