Evacúan a 160 Personas de CAM en Nogales por Corto Circuito en Transformador; Esto se Sabe
N+
En Nogales, un total de 160 alumnos y docentes de los Centros de Atención Múltiple número 1 y 43, fueron evacuados por un corto circuito en un transformador.
La mañana del viernes, 7 de noviembre, un corto circuito en un transformador en los Centros de Atención Múltiple Número 1 y 43, de Nogales, provocó la evacuación de aproximadamente 160 personas, entre estudiantes y docentes, informó la Secretaría de Educación y Cultura, en Sonora.
En un comunicado, la dependencia dijo que, después del incidente, el personal académico activó el protocolo de seguridad escolar, realizaron el reporte al 9-1-1 y las brigadas del plantel sacaron al alumnado y comunidad en general.
Autoridades recomendaron la reanudación de clases hasta el lunes 10 de noviembre
Al lugar llegaron elementos de Protección Civil, Bomberos y del Ejército para asegurar el área. Además, personal de la Comisión Federal de Electricidad también se presentó en la escuela para realizar la reparación necesaria.
La dependencia añadió que se realizó la verificación protocolaria del sistema eléctrico, para garantizar la seguridad de las instalaciones y reanudar las clases el lunes 10 de noviembre.
con información de Fernanda Romero
ABM