Conagua Alerta por Masa de Aire Ártica que Cubrirá 23 Estados Mañana, Martes 11 de Noviembre

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) alertó que la masa de aire ártica continuará cubriendo la mayor parte del territorio nacional, por lo que se prevé un ambiente muy frío, con temperaturas que podrían descender hasta los -10 grados Celsius en algunas regiones del país.

En una tarjeta informativa, la dependencia explicó que la masa de aire ártico asociada al frente frío número 13 mantendrá condiciones de frío a muy frío en los estados del norte como Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, así como en el noroeste, incluyendo Baja California, Baja California Sur y Sinaloa.

De igual forma, se prevé ambiente gélido en el centro y oriente del país, principalmente en Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Morelos.

Además, se pronostica un evento de “Norte” con rachas de viento de 90 a 110 km/h en el Istmo y Golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas), y de 50 a 60 km/h en las costas de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, con tendencia a disminuir durante la tarde. También se espera oleaje elevado en las zonas costeras de estas entidades.

Finalmente, la Conagua indicó que continuará la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes en el sureste del país y la Península de Yucatán, con precipitaciones puntuales muy fuertes en Veracruz y Oaxaca.

Clima para el martes 11 de noviembre 2025

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Baja California, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Sonora, Coahuila, Tamaulipas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México, Morelos y Oaxaca.

Frente Frío 13 Provoca Lluvia e Inundaciones en Cuetzalan, Puebla

Clima: ¿Dónde lloverá?

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes: Veracruz (regiones Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca) y Oaxaca (norte y este).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes: Veracruz (región Las Montañas), Chiapas (norte) y Tabasco (oeste).

Intervalos de chubascos: Veracruz (región Capital), Puebla (región Sierra Nororiental, Tehuacán-Sierra Negra) y Campeche.

Lluvias aisladas: Hidalgo (regiones Sierra Alta, Huasteca y Sierra de Tenango), Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental y Valle Serdán), Yucatán y Quintana Roo.

