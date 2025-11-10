Conagua Advierte por Lluvias Torrenciales e Intensas en Estos 5 Estados por el Frente Frío 13

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) advirtió que se esperan lluvias torrenciales e intensas en 5 estados del país. Estas lluvias serían parte de las consecuencias del frente frío número 13.

Noticia relacionada: ¿Por Qué Hace Tanto Frío Hoy en México? Alertan por Masa de Aire Ártico sobre Gran Parte del País

Pronostican lluvias intensas y torrenciales en 5 estados del país

El frente frío número 13 ha provocado una bajada en las temperaturas en gran parte de México. Pero este fenómeno meteorológico también traerá precipitaciones en varios puntos del país.

Conagua advirtió en un comunicado que las lluvias torrenciales se registrarán en dos estados: Veracruz y Oaxaca.

En tanto, el pronóstico de las lluvias intensas son para:

Veracruz , en las regiones Huasteca, Totonaca y Nautla

, en las regiones Huasteca, Totonaca y Nautla Puebla , en las sierras Norte y Nororiental

, en las sierras Norte y Nororiental Tabasco

Chiapas, al norte del estado

Estas lluvias intensas arrojarán entre 75 y 150 litros por metro cuadrado, por lo que serán de consideración. Por ejemplo, en la Ciudad de México, la escala de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil tiene por el grado máximo de alerta al color púrpura, que se refiere a aquellas lluvias que superan los 70 litros por metro cuadrado.

El frente frío número 13 ha estacionado una masa de aire ártico sobre buena parte de México.

Video: No Guardes la Chamarra: Activan Doble Alerta por Frío en CDMX

Además, se esperan lluvias torrenciales, con hasta 250 litros por metro cuadrado en dos estados de México:

Oaxaca , en el norte y este del estado

, en el norte y este del estado Veracruz, en la regiones Papaloapan, Olmeca y Tuxtlas

Estas lluvias se consideran de extrema consideración, por lo que se pide a los habitantes de estas regiones que estén atentos a cualquier posible aviso de las autoridades.

¿Qué efectos tendrá el frente frío número 13 en México?

En este momento, el frente frío número 13 ha estacionado una masa de aire ártico sobre gran parte de México. Además de las lluvias, este fenómeno meteorológico ha provocado nortes con rachas de 90 a 110 kilómetros por hora en las costas de Tamaulipas, Veracruz y en el Golfo de Tehuantepec.

Igualmente, dentro de las próximas 72 horas, se esperan temperaturas de entre 0 y 5º en los siguientes estados:

Sonora

Tamaulipas

San Luis Potosí

Aguascalientes

Jalisco

Michoacán

Guanajuato

Querétaro

Estado de México

Ciudad de México

Oaxaca

Video: Efectos del Frente Frio 13 Causan Cierre del Puerto a la Navegación Mayor y Menor en Veracruz

Por su parte, varias zonas de los siguientes estados habrá temperaturas inferiores a los 0 grados centígrados:

Chihuahua

Durango

Baja California

Coahuila

Nuevo León

Zacatecas

Hidalgo

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Historias recomendadas: