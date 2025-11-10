¿Cómo Estará el Clima Hoy 10 de Noviembre de 2025 en Nuevo León? Ingresa Frente Frío 13

Ayer domingo 9 de noviembre llegó el frente frío número 13 de la temporada acompañado de viento moderado desde el medio día y por la noche inició el descenso de temperatura. La mañana de este lunes 10 de noviembre, algunos termómetros llegaron a marcar un solo dígito en sectores de San Pedro Garza García y Valle Alto.

En el resto de Nuevo León, la mayoría de los termómetros marcaron temperaturas entre 12˚C y 14˚C dando un amanecer ligeramente frío, con cielo soleado y aceptable calidad del aire en el municipio de García y buena en las restantes 14 estaciones de monitoreo ambiental. Se espera que las temperaturas máximas alcancen de 17˚C a 19˚C por la tarde y vuelvan a 12˚C por la noche para amanecer mañana martes 11 de noviembre entre 8˚C y 9˚C.

Frente frío número 13 provoca descenso de temperatura en México

La masa de aire frío se extiende por el noreste, oriente, centro y avanza hacia el sureste del territorio nacional provocando descenso de temperatura y en el litoral del Golfo de México genera viento de hasta 75 km/h acompañado de oleaje elevado y lluvias intensas al oriente y sureste. Se espera que se presenten nevadas en grandes elevaciones como el Cofre de Perote y Pico de Orizaba.

La presencia de un canal de baja presión sobre la península de Yucatán interactuará con la llegada del frente frío 13 al sureste, potenciando los efectos del ingreso de la masa de aire ártica. Los cambios en aquella región comenzarán a sentirse durante la jornada. Las regiones del Pacífico, occidente y sur se mantendrán sin afectación. Será una noche fría para el centro de México.

En el noreste se espera que cuando se oculte el sol, baje considerablemente la temperatura. En las próximas 24 horas el frente abandonará el territorio hacia el Caribe y dejará de afectar. El miércoles 12 de noviembre iniciará rápidamente la recuperación de las temperaturas.

Con información de Mauro Morales | N+

