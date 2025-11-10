Para este lunes 10 de noviembre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias fuertes en al menos ocho estados del país, debido al frente frío número 13, así como ambiente de gélido a muy frío con heladas al amanecer en los estados del norte, noreste, centro, oriente y sureste.

Además, se espera la posible caída de nieve o agua nieve en las cimas de los volcanes Pico de Orizaba y Cofre de Perote.

Según las autoridades, se pronostica que la masa de aire ártica cubrirá la mayor parte del territorio nacional, generando precipitaciones intensas.

Las lluvias más intensas serán en Veracruz, Oaxaca, Puebla, Chiapas, Tabasco, Hidalgo, Campeche y Quintana Roo, según el SMN.

Lluvias en el país

Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm): Veracruz (regiones Papaloapan, Olmeca y Los Tuxtlas) y Oaxaca (norte y este).

Veracruz (regiones Papaloapan, Olmeca y Los Tuxtlas) y Oaxaca (norte y este). Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Puebla (regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental), Veracruz (regiones Huasteca Baja, Totonaca y Nautla), Chiapas (norte y este) y Tabasco (oeste y sur).

Puebla (regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental), Veracruz (regiones Huasteca Baja, Totonaca y Nautla), Chiapas (norte y este) y Tabasco (oeste y sur). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Hidalgo (regiones Huasteca y Sierra de Tenango) y Veracruz (regiones Huasteca Alta, Capital, Sotavento y Las Montañas).

Hidalgo (regiones Huasteca y Sierra de Tenango) y Veracruz (regiones Huasteca Alta, Capital, Sotavento y Las Montañas). Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Puebla (regiones Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Hidalgo (región Sierra Baja), Campeche (suroeste) y Quintana Roo (costa).

Puebla (regiones Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Hidalgo (región Sierra Baja), Campeche (suroeste) y Quintana Roo (costa). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Tamaulipas, San Luis Potosí (este), Querétaro (región Sierra Gorda), Tlaxcala y Yucatán.

: Tamaulipas, San Luis Potosí (este), Querétaro (región Sierra Gorda), Tlaxcala y Yucatán. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Estado de México y Ciudad de México.

Las lluvias puntuales fuertes podrían reducir la visibilidad, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones

Temperaturas máximas

De 35 a 40 °C : Baja California Sur, Sonora, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa).

: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa). De 30 a 35 °C: Baja California.

Temperaturas mínimas

De -15 a -10 °C con heladas en zonas serranas de Chihuahua y Durango.

con en zonas serranas de Chihuahua y Durango. De -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada en zonas serranas de Baja California, Nuevo León y Zacatecas.

con en zonas serranas de Baja California, Nuevo León y Zacatecas. De -5 a 0 °C con heladas en las sierras de Sonora, Coahuila, San Luis Potosí, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

en las sierras de Sonora, Coahuila, San Luis Potosí, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. De 0 a 5 °C en zonas serranas de Tamaulipas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México y Oaxaca.

Clima en el Valle de México

Para el Valle de México, el SMN pronostica que habrá un marcado descenso de las temperaturas, con ambiente frío a muy frío, siendo gélido con heladas y bancos de niebla en zonas altas de la región, desde las primeras horas del lunes.

Durante todo el día se presentará cielo nublado. Por la mañana, se pronostican lluvias aisladas en la Ciudad de México y Estado de México.

En la tarde, se espera ambiente fresco, persistiendo la probabilidad de lluvias aisladas en zonas altas, indicó el SMN.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 6 a 8 °C y la máxima de 13 a 15 °C. Para Toluca, la temperatura mínima pronosticada es de 0 a 2 °C y la máxima de 12 a 14 °C. El viento de componente norte será de 10 a 20 km/h con rachas de 35 a 50 km/h.

Con información de Conagua

ASJ