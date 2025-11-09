La mexicana Renata Zarazúa concluyó su participación en el WTA 125 de Austin, donde disputó la final ante la canadiense Marina Stakusic. El encuentro marcó el cierre de una semana sobresaliente para la número 82 del ranking mundial, quien demostró madurez, consistencia y un gran nivel de juego frente a rivales de jerarquía. Renata se impuso en tres sets a Stakusic con parciales de 4-6, 6-3 y 3-6.

Zarazúa alcanzó la final luego de imponerse a la rumana Carmen Andreea Herea con doble 6-4, en un duelo donde su revés y su precisión al resto fueron determinantes. En las rondas anteriores, también eliminó a la estadounidense Elizabeth Mandlik, confirmando su gran estado de forma. Su desempeño en Austin se suma a una temporada en la que ha mostrado solidez mental y técnica, consolidándose como una de las jugadoras más regulares del circuito WTA en Latinoamérica.

Esta fue la cuarta final de su carrera en torneos WTA 125 y la primera del 2025, un logro que refleja el progreso constante de la tenista en su camino hacia la élite del tenis. En las semanas previas, Zarazúa ya había tenido actuaciones destacadas, alcanzando la final del W100 de Madrid y conquistando el título del W100 de Macon, Georgia, resultados que la impulsaron en el ranking y la posicionaron como referente del tenis mexicano.

Fuera de la cancha, la jugadora de 28 años también aprovechó su visibilidad para denunciar los ataques e insultos que ha recibido en redes sociales, visibilizando la violencia digital a la que se enfrentan los deportistas y llamando a un entorno más respetuoso en el deporte. Su postura fue respaldada por cientos de seguidores y colegas del circuito.

¿Cuál es el próximo torneo de Renata Zarazúa?

Con su actuación en Texas, Zarazúa se prepara ahora para integrar el equipo nacional que disputará la Copa Billie Jean King en Monterrey, donde México se medirá precisamente ante Canadá. El reciente cruce con Stakusic en Austin añade un toque especial a ese enfrentamiento, que promete ser uno de los más esperados del calendario.

Independientemente del resultado en Austin, Renata Zarazúa confirmó una vez más su crecimiento competitivo, su capacidad para mantenerse entre las mejores del continente y su papel como inspiración para las nuevas generaciones del tenis mexicano.

