Premier League: Man. City vs Liverpool ¿Cómo Quedó el Juego en Inglaterra?

Manchester City volvió a demostrar su poderío ofensivo en la Premier League tras imponerse con autoridad ante el Liverpool en un partido vibrante disputado en el Etihad Stadium, correspondiente a la jornada de este fin de semana. Los dirigidos por Pep Guardiola dominaron de principio a fin un encuentro que tuvo de todo: penales fallados, goles anulados, polémica arbitral y un despliegue ofensivo que reafirma el gran momento del campeón inglés.

El juego comenzó con emociones desde los primeros minutos. Al minuto 13, Erling Haaland tuvo la oportunidad de abrir el marcador desde los once pasos, pero su disparo fue atajando brillantemente por el guardameta Mamardashvili, quien evitó el primer tanto de los locales. Sin embargo, el noruego no tardó en redimirse y al 29’, con una gran asistencia de Matheus Nunes, conectó un certero cabezazo que terminó en el fondo de las redes para poner en ventaja a los “Citizens”.

El Liverpool intentó reaccionar y logró emparejar el ritmo en tramos del primer tiempo. Incluso, al minuto 39, Virgil van Dijk parecía empatar el marcador, pero el tanto fue anulado por fuera de lugar de Andy Robertson, desatando la polémica y la molestia en el banquillo de Arne Slot.

Antes del descanso, el City amplió su ventaja con una jugada llena de fortuna. Al 45+3, Nico González marcó el segundo tras un disparo desviado que descolocó al portero visitante, con Bernardo Silva firmando la asistencia. Ese golpe anímico resultó determinante, ya que dejó al Liverpool con pocas respuestas al cierre del primer tiempo.

En el complemento, el dominio local se mantuvo y el City selló su triunfo con una verdadera joya de Jérémy Doku, quien alargó la ventaja a 3-0 tras una gran jugada individual y una definición imparable. El resultado terminó por reflejar la diferencia de funcionamiento entre ambos equipos.

¿Cómo llegó Man. City a este juego?

El Manchester City llegó a este compromiso tras golear 4-1 al Borussia Dortmund en la Champions League, confirmando su buen momento tanto en Inglaterra como en Europa. Por su parte, el Liverpool venía de un histórico triunfo 1-0 ante el Real Madrid, que cortó la racha de victorias del conjunto español, pero no pudo sostener el impulso ante un rival que lució muy superior.

Con esta victoria, los de Guardiola se colocan en el segundo lugar de la Premier y continúan perfilándose como uno de los grandes candidatos al título, mientras que el Liverpool deberá recomponer el rumbo si quiere escalar puestos en la clasificación general del futbol inglés.



