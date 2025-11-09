Gol de Orbelín Pineda Da Triunfo al AEK en la Superliga de Grecia

El AEK de Atenas sumó tres puntos importantes en la jornada 10 de la Superliga de Grecia tras vencer al OFI Creta con un gol de Orbelín Pineda. El mediocampista mexicano fue el héroe del encuentro al marcar el tanto del triunfo, consolidando así el buen momento del conjunto ateniense en el campeonato helénico.

El mediocampista mexicano Orbelín Pineda atraviesa una de sus mejores etapas en el futbol europeo. Su constancia, liderazgo y capacidad para aparecer en momentos decisivos con el AEK Atenas lo han llevado a ganarse nuevamente la confianza del cuerpo técnico del Tricolor, que lo convocó para los próximos partidos amistosos de la Selección Mexicana frente a Uruguay y Paraguay, programados para los días 15 y 18 de noviembre, respectivamente.

Desde su llegada al futbol griego, Pineda se ha convertido en un jugador fundamental dentro del esquema del conjunto griego. Su dinámica, visión de juego y llegada al área rival lo han consolidado como uno de los elementos más regulares del AEK. En las últimas semanas, el jugador formado en Querétaro ha mostrado una gran versión ofensiva: acumula dos goles en sus últimos tres encuentros, ambos con valor de puntos. Su anotación más reciente llegó en la jornada anterior ante el Panetolikos, cuando marcó al minuto 90+2, dándole la victoria 1-0 a su equipo en los minutos finales.

El AEK Atenas se mantiene firme en la pelea por los primeros lugares de la Superliga de Grecia, donde actualmente ocupa el tercer lugar con 22 puntos, apenas tres por debajo del líder Olympiacos. En la jornada 11, el cuadro capitalino se enfrentará al Aris Salónica.

La influencia de Orbelín en el funcionamiento del AEK va más allá de los goles. Su trabajo en mediocampo ha sido clave para el equilibrio del equipo, combinando sacrificio defensivo con creatividad ofensiva. Además, su entendimiento con jugadores como Joao Mario y Razvan Marin ha fortalecido la estructura del equipo ateniense, que busca repetir el campeonato logrado en la temporada 2022-2023.

El llamado al Tricolor llega en un momento inmejorable para el futbolista nacido en Guerrero. Bajo las órdenes de Javier Aguirre, la Selección Mexicana enfrentará a dos selecciones sudamericanas de peso —Uruguay y Paraguay— como parte de su preparación hacia el Mundial 2026. El regreso de Pineda representa una apuesta por la experiencia internacional y el compromiso dentro y fuera de la cancha.

