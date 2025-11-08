Cruz Azul Deja Escapar el Liderato; Pumas se Mete a Play In.

En un cierre dramático del torneo regular, los Pumas derrotaron 3-2 a Cruz Azul en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla y sellaron su pase al Play-In del Apertura 2025; mientras que los celestes dejaron ir el liderato general, que dependía de una victoria.

"La Máquina" se quedó en el tercer lugar, con 35 puntos, por debajo de Toluca, que este sábado 8 de noviembre venció (2-0) al América y quedó líder con 37 unidades, mientras que Tigres sumó 36 puntos al imponerse (3-1) al Atlético San Luis.

El cuadro universitario dirigido por Efraín Juárez se coló al Play-In, tras remontar en los minutos finales del segundo tiempo.

Así fue la remontada de Pumas

Al minuto 4, Jorge Ruvalcaba marcó de cabeza para Pumas, pero seis minutos más tarde, Gabriel "El Toro" Fernández, anotó el empate para el cuadro que jugó de local.

A los 19 minutos, Cruz Azul cambió el curso del juego, pues el joven Jéremy Márquez hizo la finta para que "El Toro" clavara el 2-1.

Al 45, el panameño Adalberto Carrasquilla entró con violencia y le lesionó la tibia al guardameta colombiano Kevin Mier, quien salió del partido y se someterá a estudios para descartar una fractura. Ingresó Andrés Gudiño en sustitución.

Para el segundo tiempo, Pumas se volcó al ataque. Al 66', Lorenzo Faravelli fue expulsado del encuentro debido a una falta sobre Santiago López.

Las cosas se complicaron para los celestes al 79', cuando Omar Campos pegó una patada sobre la línea lateral derecha del área grande a Adalberto Carrasquilla. El árbitro Fernando Hernández Gómez marcó penal y Álvaro Ángulo firmó el empate 2-2 desde los 11 pasos al minuto 80.

Cinco minutos después, en un tiro de esquina por el lado izquierdo, Alan Medina remató casi desde la esquina del área chica y selló la remontada que permitió a los de la UNAM clasificarse a la siguiente ronda para aspirar meterse a la Liguilla.

La victoria confirmó a los universitarios en el décimo lugar, lo cual le permitirá jugar la reclasificación y dejó a Cruz Azul en el tercero. Los otros cinco clasificados directos a cuartos de final son Toluca, Tigres, América, Monterrey y Guadalajara.

Este domingo 9 de noviembre, Pachuca visitará al Santos Laguna en el cierre de la fase regular.

