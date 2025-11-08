SEP Hidalgo Suspende Clases en Estos 34 Municipios Ante Fuertes Lluvias y Posibles Heladas
La Secretaría de Educación Pública del Estado de Hidalgo dio a conocer la suspensión de clases en al menos 34 municipios debido al pronóstico de fuertes lluvias y posibles heladas
La Secretaría de Educación Pública del Estado de Hidalgo determinó la suspensión de clases en al menos 34 municipios de la entidad, en previsión por las fuertes lluvias, vientos y posibles heladas.
En un comunicado, la dependencia señaló que la medida aplica a instituciones públicas como privadas para el lunes 10 de noviembre, desde nivel básico hasta superior.
La suspensión fue luego del reporte de la subsecretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos, se indicó, pues se pronostican condiciones climáticas adversas en los próximos días en las zonas contempladas.
Se suspenderán las actividades en todos los niveles educativos, tanto en escuelas públicas como privadas, en 34 municipios de las regiones pronosticadas con lluvias fuertes, vientos y posibles heladas
De acuerdo con la autoridad, se mantienen al menos cuatro regiones del oriente del estado con alerta meteorológica.
Se trata de zonas de la Huasteca, Sierra Alta, Sierra Baja y Sierra Otomí-Tepehua, que a mediados de octubre sufrieron daños severos por precipitaciones, deslaves e inundaciones que dejaron 22 personas muertas y nueve más permanecen aun sin localizar, según información del gobierno federal.
¿Hasta cuándo será la suspensión?
La SEPH informó que la interrupción de actividades escolares será hasta nuevo aviso, cuando las condiciones climáticas ya no representen un factor de riesgo para las y los alumnos, por lo que podría extenderse por varios días.
"Cabe precisar que las actividades se reanudarán cuando las condiciones meteorológicas no representen un riesgo y siguiendo las precauciones necesarias para salvaguardar la integridad de la comunidad escolar", precisó.
Si es posible, según el plantel y la estructura de cada municipio, se desarrollarán clases a distancia, se agregó.
¿En qué municipios se suspenden clases?
Los siguientes municipios no tendrán clases el 10 de noviembre en Hidalgo, de acuerdo con la SEPH.
- Acaxochitlán
- Agua Blanca
- Atlapexco
- Calnali
- Cardonal
- Chapulhuacán
- Eloxochitlán
- Huautla
- Huazalingo
- Huehuetla
- Huejutla
- Jacala
- Jaltocán
- Juárez Hidalgo
- La Misión
- Lolotla
- Metztitlán
- Molango
- Nicolás Flores
- Pacula
- Pisaflores
- San Agustín Metzquititlán
- San Bartolo Tutotepec
- San Felipe Orizatlán
- Tenango de Doria
- Tepehuacán de Guerrero
- Tianguistengo
- Tlahuiltepa
- Tlanchinol
- Xochiatipan
- Xochicoatlán
- Yahualica
- Zacualtipán
- Zimapán
Asimismo, las autoridades hidalguenses llamaron a padres y madres de familia, así como docentes y estudiantes, a que prioricen la seguridad y se mantengan atentos a las indicaciones oficiales.
