Lluvias en México: Instalan Puestos de Mando por Tormentas en Puebla, Veracruz e Hidalgo

Las lluvias en México persistirán y se prevé que sean intensas, por ello, las autoridades instalaron Puestos de Mando para estar monitoreando las precipitaciones, principalmente en Puebla, Veracruz e Hidalgo.

De acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) del Gobierno de México, estas acciones se implementan por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, se instalan Puestos de Mando en los estados de Puebla, Veracruz e Hidalgo, informó

Los Puestos de Mando permitirán que distintas fuerzas de seguridad y de protección civil, puedan coordinar acciones de prevención y preparación ante el pronóstico de lluvias emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

En ese sentido, la CNPC y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), trabaja junto con autoridades estatales y municipales para proteger a la población y reducir riesgos.

¿Las lluvias serán muy fuertes en Puebla, Veracruz e Hidalgo?

De acuerdo con el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan Sistemas Frontales y Evento de "Norte" en el Golfo de México.

Por lo tanto, durante esta noche y las primeras horas del domingo, un nuevo frente frío, es decir, el número 13, asociado con una vaguada polar y la corrientes en chorro subtropical, ingresará al norte y noreste de México.

Lo anterior, generará fuertes rachas de viento de 60 a 70 km/h con posible formación de torbellinos en zonas de Chihuahua (norte y este) y Coahuila (norte).

Además, la masa de aire ártica que impulsará al frente, propiciará un marcado descenso de temperaturas a partir de la madrugada del domingo en las mencionadas regiones.

Sin embargo, estos sistemas también provocarán lluvias de intensas a fuertes, las cuales se harán presentes en:

Veracruz:

Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca (de 75 a 150 mm)

Huasteca Baja, Totonaca y Nautla (de 50 a 75 mm)

Huasteca Alta, Capital, Sotavento y Las Montañas (de 25 a 50 mm)

Puebla:

Región Sierra Norte (de 50 a 75 mm)

Región Sierra Nororiental (de 25 a 50 mm)

Hidalgo:

Sierra de Tenango y Huasteca (de 50 a 75 mm)

Regiones Sierra Alta y Sierra Baja (de 25 a 50 mm)

Pero ojo, ya que estas condiciones climatológicas no solo se presentarán este domingo 9 de noviembre, pues según el SMN, persistirán durante el lunes.

Por ello, piden a la población mantenerse atenta de los avisos que emitan las autoridades y seguir las recomendaciones para actuar durante las tormentas.

Puebla, Veracruz e Hidalgo, son de las entidades que resultaron más afectadas durante las lluvias de las semanas pasadas, las cuales han dejado un saldo de más de 80 personas fallecidas y al menos 16 personas se encuentran como desaparecidas.

