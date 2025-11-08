"Nosotros No Andamos con Parafernalias": Sheinbaum Rechaza Protección del Estado Mayor

La presidenta Claudia Sheinbaum, rechazó la protección del Estado Mayor Presidencial (EMP), ya que considera que la seguridad que le brindan apenas una decena de personas, es suficiente. “Sin parafernalias”, indicó.

Durante la inauguración de la autopista Tepic-Compostela en Xalisco, Nayarit, la cual beneficiará a más de 490 mil habitantes, la mandataria aseguró que antes a los presidentes los cuidaban 8 mil soldados élite, sin embargo, esto no se replica en su mandato.

Ahora tenemos diez compañeros y compañeras que van con nosotros, de la Ayudantía de la Presidencia. Todos los del Estado Mayor regresaron al Ejército para cuidar al pueblo y el recurso del pueblo se le regresa al pueblo

Asimismo, Sheinbaum aseguró que no andan “con parafernalias”.

Nosotros no llegamos al Gobierno para servirnos a nosotros

Lo anterior, porque fue una decisión que tomó en 2018 el entonces presidente electo Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) y que también la primera presidenta de México decidió replicar.

¿Qué pasó con el presunto agresor de Sheinbaum?

La declaración de la mandataria mexicana ocurre después de que sufrió una agresión sexual el martes, cuando un hombre en presunto estado de ebriedad se le acercó, intentó besarla y luego abrazarla por la espalda, mientras ella caminaba por calles del Centro Histórico saludando a la ciudadanía.

Este sábado, Uriel “N”, presunto agresor de la mandataria fue vinculado a proceso por el delito de abuso sexual en contra de la presidenta mexicana.

Asimismo, establecieron la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo que el sujeto seguirá privado de la libertad en el Reclusorio Norte.

En México, más del 70 % de las mujeres mayores de 15 años han vivido al menos un tipo de violencia, como sexual (48 %), psicológica (52 %) o física (35 %), según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

