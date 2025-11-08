Vinculan a Proceso a Uriel "N" por Acoso a la Presidenta Claudia Sheinbaum

Este sábado, un juez de control vinculó a proceso a Uriel “N”, acusado del delito de abuso sexual en agravio de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, derivado de la denuncia que la mandataria presentó tras los hechos ocurridos el pasado 4 de noviembre.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), se trata de la segunda vinculación a proceso que enfrenta el imputado, de 33 años de edad. El juez determinó imponerle la medida cautelar de prisión preventiva justificada, mientras se desarrolla la investigación complementaria, para la cual se fijó un plazo de dos meses.

Los hechos ocurrieron durante un encuentro público de la presidenta con ciudadanos, donde el hombre presuntamente se acercó de manera inapropiada y cometió actos constitutivos de abuso sexual. El momento fue grabado en video y ampliamente difundido en redes sociales, donde se observa a un integrante del equipo de la mandataria intervenir de inmediato para impedir que el sujeto continuara con la agresión.

Tras el incidente, la presidenta Sheinbaum interpuso una denuncia formal ante la fiscalía capitalina, la cual judicializó el caso y logró la vinculación a proceso.

VIDEO: Así Captaron a Claudia Sheinbaum en Caminata por Centro de la CDMX

Ya había sido denunciado y procesado por otro caso

Cabe recordar que Uriel “N” ya había sido vinculado a proceso el 7 de noviembre de 2025, también por el delito de abuso sexual, en perjuicio de una joven de 25 años que presentó una denuncia en su contra, de acuerdo con reportes de las autoridades.

Con esta segunda resolución judicial, el agresor permanecerá recluido mientras avanzan las investigaciones por ambos casos.

