Vinculan a Proceso a Uriel “N”, Hombre Señalado por Acosar a la Presidenta

Fue vinculado a proceso Uriel “N”, hoy 7 de noviembre de 2025, el hombre señalado de acosar a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cuando caminaba por calles del Centro Histórico de la Ciudad de México (CDMX).

Video. Acoso contra Presidenta Claudia Sheinbaum Ha Recibido una Condena Generalizada

Video relacionado: Viridiana Ríos Habla sobre el Caso de Acoso a la Presidenta Sheinbaum

Su proceso es por el delito de abuso sexual, aunque por otro caso, en agravio de una joven de 25 años que lo denunció, reportan autoridades.

Por esta razón fue detenido Uriel “N”

El pasado martes 4 de noviembre 2025, después de la conferencia de prensa, la presidenta Claudia Sheinbaum salió caminando de Palacio Nacional hacia el edificio de la secretaría de Educación Pública, para encabezar la reunión nacional de universidades e instituciones de Educación Superior.

En la calle República de Argentina, un grupo de personas saludaron y le pidieron fotos a la mandataria, entre ellas un hombre que se acercó a la mandataria y alcanzó a tocarla de manera inapropiada. Su equipo intervino y Sheinbaum continuó con su recorrido.

Horas después, autoridades confirmaron la detención del hombre identificado como Uriel “N”, luego de agredir a una joven en calles del Centro Histórico a quien realizó tocamientos.

¿Quién es el hombre vinculado a proceso?

Un juez de control determinó vincular a proceso a un joven de 25 años, identificado como Uriel "N", luego que la Fiscalía capitalina presentó la imputación en contra del sujeto, pero por otro caso y no por el de la presidenta, ya que sigue siendo investigado.

¿Dónde estará en prisión Uriel "N"?

Un juez determinó abrirle proceso a Uriel "N" y fijó un mes para el cierre de la investigación complementaria, ante esta situación, el detenido seguirá en prisión preventiva justificada en el Reclusorio Norte, ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Historias recomendadas:

Con información de N+

HVI