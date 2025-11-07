"Hoy se Cumple Un Legado de Carlos Manzo: Ver a su Pueblo Unido", Dice Grecia Quiroz en Marcha

Este viernes 7 de noviembre de 2025, cientos de personas nuevamente salieron a las calles de Uruapan para pedir por la paz en Michoacán y exigir justicia por el asesinato del alcalde Carlos Manzo, quien fue víctima de un ataque a balazos en el marco de las actividades por el Día de Muertos.

Desde antes de las 08:00 horas, familias completas comenzaron a congregarse en el Paseo Lázaro Cárdenas para partir en marcha rumbo a la Plaza de los Mártires, donde el edil de Uruapan fue asesinado el sábado pasado.

A la protesta se unió Grecia Quiroz, presidenta municipal sustituta, quien destacó que “hoy se cumple uno de los legados de Carlos Manzo: ver a su pueblo unido”.

“Agradezco a este pueblo, el pueblo de Carlos Manzo”: Quiroz

Grecia Quiroz, quien asumió la presidencia municipal de Uruapan luego de la muerte de su esposo, agradeció durante su discurso al pueblo de la zona y destacó que hay esperanza tanto para el municipio como para Michoacán y México.

Qué triste y lamentable que ahora sí volteen a ver a nuestro bello municipio (...) Hoy agradezco a este pueblo, el pueblo de Carlos Manzo. Solamente vengo a decirles que hay una esperanza para Uruapan, para Michoacán y para México, para todos aquellos que hemos perdido a ese ser querido, para todos aquellos que han sido robados, extorsionados y abusados. Hoy yo quiero darles ese mensaje de esperanza.

La alcaldesa enfatizó que la lucha no será en vano y que podrán haberle quitado el líder al pueblo, pero que ella es su representante y los pobladores “no están solos”.

“Quienes mandaron matar a Carlos Manzo no supieron que este sombrero tiene una fuerza imparable, incansable, y que en el 2027 les vamos a dar ese voto de castigo, porque vamos a hacer valer y hacer honrar la memoria de Carlos Manzo”, puntualizó.

Quiroz, quien empuñaba un sombrero, también coreó las consignas de “ni un paso atrás” y dijo que tendrían que matar a cada una de las personas reunidas para que la lucha deje de caminar en las calles y de apoyar a la gente más vulnerable. “No vamos a dejar que nadie venga a pisotear a los uruapenses, no vamos a dejar que nadie venga a ensangrentar más a los uruapenses, no lo vamos a permitir”.

Marcha por la paz en Uruapan el 7 de noviembre 2025. Foto: N+

Claman por justicia en Uruapan

A través de diferentes plataformas, la población de Uruapan se organizó para realizar un paro de labores en todos los sectores de la ciudad y realizar una marcha hacia la plaza de Los Mártires.

Desde temprano se comenzaron a congregar los ciudadanos, la mayoría vestidos con camisas y playeras blancas, y a las 10:00 horas iniciaron su recorrido.

A la movilización se unió también la familia de Manzo, incluida su abuelita que acudió en silla de ruedas y llevaba una fotografía del edil. La gente portó varias pancartas y gritó consignas en demanda de justicia.

La marcha por la paz y la justicia contó también con custodia de elementos de la Guardia Nacional y presencia de policías municipales.

Marcha por la paz en Uruapan, Michoacán. Foto: N+

Con información de N+.

