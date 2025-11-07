Códice Azcatitlan se Exhibirá en México en 2026, Anuncia Macron en Conferencia con Sheinbaum

Claudia Sheinbaum y Emmanuel Macron, presidentes de México y Francia, respectivamente, dieron una conferencia de prensa conjunta hoy, 7 de noviembre de 2025, luego de su primera reunión bilateral, en Palacio Nacional.

En la conferencia, el presidente Macron anunció que el Códice Azcatitlan -en poder de Francia- se va exhibir en México, en 2026, en el marco del bicentenario de la relación entre ambos países.

El presidente francés informó que, junto con la mandataria mexicana, pidieron a las Secretarías de Cultura de ambos países poner en marcha un grupo de trabajo, para la exhibición del Códice Azcatitlan, que conserva la Biblioteca Nacional de Francia, desde 1898.

La cultura también está en el centro de nuestra alianza estratégica, nuestros países ya están vinculados por una larga historia de cooperación en asuntos patrimoniales.

Macron reveló que México y Francia van a realizar un festival cultural franco-mexicano, en otoño de 2026, con actos que celebrarán la amistad y rendirán homenaje a la creatividad de los artistas de ambos pueblos.

Códice Boturini se exhibirá en Francia

En su turno, la presidenta Sheinbaum Pardo detalló que en la reunión privada con Macron se firmaron acuerdos de cooperación científica, cultural y diplomática, con colaboración en materia ambiental, de derechos de las mujeres y movilidad académica de estudiantes mexicanos y franceses.

La mandataria informó que como parte de los acuerdos culturales se aceptaron los traslados temporales y simultáneos del Códice Azcatitlan y el Códice Boturini.

Explicó que el Códice Boturini se exhibirá en Francia, pues ambos documentos “son fundamentales en la relación entre Europa y México. Representan la memoria viva para México de nuestra historia, la voz escrita de nuestros pasados y la raíz profunda de nuestra identidad”.

Estos documentos no solo son testimonio de un pasado remoto, sino que son la expresión de un pueblo que a través de la palabra, la imagen y el símbolo supo registrar su pensamiento, su arte y su visión del mundo.

La mandataria subrayó que “se reafirma ante el mundo que no hay futuro de prosperidad compartida sin el recogimiento de la historia" y agregó que “cada códice, cada trazo, cada signo, nos recuerda que somos herederos de una civilización -o de civilizaciones- que florecieron mucho antes de la modernidad occidental y que hoy dialoga con ella en condiciones de igualdad, de respeto y de cooperación”.

"Francia ama México"

Al inicio de la conferencia, el presidente Macron destacó que su visita a México es la primera de un mandatario francés, desde 2014, más de 60 años después de que Charles de Gaulle estuvo en territorio mexicano: "Estoy particularmente feliz", afirmó.

Macron expresó sus condolencias al pueblo mexicano por las recientes inundaciones que azotaron cinco estados de nuestro país y que dejaron más de 80 personas muertas.

Emmanuel Macron destacó que México es país "amigo y un socio estratégico de Francia", por lo que se reforzarán los vínculos económicos, políticos y culturales al asegurar que ambos países comparten "valores comunes" como la defensa del multilateralismo, el combate al cambio climático o la política feminista.

“Señora presidenta, Francia ama a México”, afirmó Macron y subrayó que ambos países festejarán "dos siglos de relaciones diplomáticas forjadas por una admiración y amistad recíproca".

