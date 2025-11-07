Claudia Sheinbaum Recibe a Emmanuel Macron en Palacio Nacional para Primera Reunión Bilateral

Emmanuel Macron, presidente de Francia, está de visita en México y la mañana de hoy, 7 de noviembre de 2025, llegó a Palacio Nacional para reunirse con Claudia Sheinbaum, mandataria mexicana, como parte de su agenda para este viernes.

Datos sobre la visita del presidente de Francia a México: Emmanuel Macron es el primer líder europeo que se reúne con Claudia Sheinbaum, desde que asumió su cargo como primera presidenta de México, el 1 de octubre de 2024.

Emmanuel Macron es el primer líder europeo que se reúne con Claudia Sheinbaum, desde que asumió su cargo como primera presidenta de México, el 1 de octubre de 2024. La visita de Macron se realizó en el marco de los preparativos del 200 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y Francia, que comenzaron en 1830.

El gobierno de Francia destacó que México es el primer inversor latinoamericano en su país.

Macron llegó a México la madrugada de este viernes, procedente de Brasil, donde participó en la COP30, sobre el cambio climático de la ONU.

Se tiene previsto que Sheinbaum y Macron hablen sobre temas relacionados con economía, acuerdo comercial, ciencia, cultura e innovación.

Otro de los temas centrales es el regreso a México de los Códices Azcatitlan y Borbónico, que actualmente están en Francia.

Al terminar la reunión bilateral, Sheinbaum y Macron darán una conferencia conjunta.

Video: Emmanuel Macron Llega a Palacio Nacional para Reunión con Sheinbaum

Sheinbaum da bienvenida oficial a Macron

La presidenta Sheinbaum recibió al mandatario Macron en la puerta principal de Palacio Nacional, para después dar paso la ceremonia de bienvenida oficial en al patio central, como parte del protocolo de visita oficial de mandatarios.

En la ceremonia oficial de bienvenida se entonaron los Himnos nacionales de México y Francia.

Posteriormente, los presidentes de México y Francia se tomaron la fotografía oficial. Después, se retiraron del patio central de Palacio Nacional para dar inicio a su primera reunión bilateral.

Video: Claudia Sheinbaum da la Bienvenida a Emmanuel Macron; Así es la Ceremonia Oficial

