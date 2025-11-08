Vuelca Pipa y Explota en Autopista México-Puebla; Cierran Ambos Sentidos

La noche de este sábado 8 de noviembre, una pipa volcó y se incendió en el kilómetro 48 de la Autopista México–Puebla, con dirección a la Ciudad de México, informó Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe).

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente provocó un fuerte incendio que generó una columna de humo visible desde varios kilómetros a la redonda, lo que obligó al cierre parcial de la circulación en la zona mientras los cuerpos de emergencia trabajaban para controlar las llamas.

Elementos de Protección Civil del Estado de México, bomberos y personal de Capufe acudieron al sitio para atender la emergencia y realizar las labores de enfriamiento y limpieza del área. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si hay personas lesionadas.

Piden a automovilistas considerar rutas alternas

Protección Civil estatal pidió a los automovilistas extremar precauciones, atender las indicaciones del personal de apoyo y considerar rutas alternas, ya que el tránsito en dirección a la Ciudad de México presenta afectaciones importantes.

🔴 CIERRE DE CIRCULACIÓN 🔴#AutMéxicoPuebla, km 48. Cierre a la circulación en ambos sentidos por atención de volcadura e incendio de tracto camión tipo pipa. Toma tus precauciones.

Asimismo, Capufe recomendó mantenerse informado a través de sus canales oficiales sobre el avance de los trabajos y la reapertura total de la vialidad.

