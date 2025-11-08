Grecia Quiroz Difunde Mensaje a su Esposo Asesinado, Carlos Manzo: “No Te Voy a Fallar"

La alcaldesa de Uruapan, Grecia Itzel Quiroz García, compartió un mensaje en redes sociales dedicado a su esposo, Carlos Manzo Rodríguez, quien fue asesinado el pasado 1 de noviembre durante el Festival de las Velas, en el marco de las celebraciones por el Día de Muertos.

A través de su cuenta de Facebook, la edil escribió: “Te juro que no te voy a fallar, por ti, por mí, por nuestros hijos y por Uruapan. Te extraño tanto, Carlos, pero sé que sigues aquí conmigo, con nosotros”.

En su publicación, Quiroz expresó su profundo dolor y agradecimiento: “Lo sé porque así te siento en muchos momentos. Gracias por haberme regalado tantos momentos de felicidad, por haber sido el mejor padre del mundo, por haber amado a nuestra familia y entregado tu vida por tu pueblo. Jamás te olvidaré. Un beso hasta el cielo, mi amor, el amor más puro y sincero que conocí”.

El pasado 6 de noviembre, vestida de negro y con un sombrero en las manos, Grecia Quiroz rindió protesta como presidenta municipal sustituta de Uruapan ante el Congreso de Michoacán.

Durante su mensaje, aseguró que continuará el legado de su esposo y pidió a los integrantes del Movimiento del Sombrero —proyecto político impulsado por Manzo Rodríguez— mantenerse firmes.

“Hoy no vengo con un discurso vacío. Vengo con un corazón destrozado porque me quitaron a mi compañero de vida y de lucha, al padre de mis hijos. Con dignidad y la frente en alto, como él me enseñó, voy a seguir sus pasos y trabajaré para dejarles un Uruapan, un Michoacán y un México como el que él soñó”, expresó.

El homicidio de Carlos Manzo conmocionó a la población de Uruapan. De acuerdo con las autoridades, un joven de 17 años disparó siete veces contra el alcalde durante el evento, provocando pánico entre los asistentes. Tras el ataque, cientos de ciudadanos se manifestaron en redes sociales para exigir justicia y el esclarecimiento del caso.

