Accidente de Pipa en México-Puebla: Cabina Salió Proyectada a Barranca; Buscan a Chofer

El accidente de una pipa con gasolina en la autopista México-Puebla, a la altura de Ixtapaluca, provocó intensa movilización de servicios de emergencia, debido a que una enorme columna de humo fue visible desde distintos puntos del Valle de México; buscan al chofer.

Según los primeros reportes, la pipa era de doble remolque, por lo que al momento del incidente, una de las conocidas como “salchichas”, salió proyectada y cayó a una barranca con una profundidad de al menos 50 metros.

Debido al impacto, se registró un incendio en toda la vialidad del kilómetro 48 con destino a Puebla, por lo que tuvo que ser cerrada la circulación en ambos sentidos. Lo anterior, porque el combustible quedó regado en toda la zona, lo que implicaba un riesgo para las personas que se encontraran alrededor.

¿Qué pasó con el chofer de la pipa accidentada en la México-Puebla?

Las unidades de emergencia de Bomberos de Ixtapaluca y Protección Civil, así como personal de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), llevaron a cabo las maniobras de sofocación y posteriormente de enfriamiento y remoción de escombros, con la finalidad de que las llamas reavivaran.

Asimismo, un grupo de rescatistas comenzó con las tareas de búsqueda en la zona boscosa de la barranca. Lo anterior, porque la salchicha que salió proyectada era la principal, es decir, donde se encontraba la cabina.

Además, los testigos señalaron que esa parte de la unidad, al salir “volando”, también se llevó a un auto particular. Por esta razón, los servicios de emergencia comenzaron con las maniobras para verificar si los datos proporcionados son correctos y al mismo tiempo dar con el paradero del chofer.

No obstante, los expertos se están enfrentando a diversos factores que les impiden que la búsqueda sea rápida, entre ellos se encuentran:

Zona de difícil acceso por la vegetación

El terreno es inestable

En tanto, hay cuadrillas que se enfocan en retirar los escombros de la vialidad para poder reabrir el paso.

Hasta el momento, solo hay paso con dirección a Puebla, pero se espera que en las próximas horas se pueda reabrir un carril del lado contrario con dirección a la Ciudad de México.

