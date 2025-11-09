¡Historia en Berlín! Colts y Falcons Protagonizan el Primer Juego de NFL en la Capital Alemana

La NFL escribió un nuevo capítulo en su historia internacional con el primer partido oficial de temporada regular disputado en Berlín, donde los Indianapolis Colts, designados como equipo local, enfrentaron a los Atlanta Falcons en el imponente Olympiastadion. El encuentro finalizó con marcador de 25-31 en favor de los Colts, cerrando una jornada que combinó espectáculo, historia y un ambiente vibrante en la capital alemana.

Más de 70 mil aficionados se dieron cita para presenciar este histórico enfrentamiento, que marcó el debut de Berlín como sede de la Serie Internacional de la NFL. El estadio, casa del Hertha Berlín y sede de la Copa Mundial 2006 y la Eurocopa 2024, fue testigo del regreso del futbol americano profesional a un escenario que ya había albergado cinco partidos de pretemporada entre 1990 y 1994, y que fue hogar del Berlin Thunder durante la época de la NFL Europa (2003-2007).

El duelo entre Colts y Falcons reafirmó la expansión global de la NFL, que ya había tenido paradas exitosas en Múnich y Frankfurt. Con este encuentro, Alemania suma su quinto partido de temporada regular desde que la liga comenzó su incursión en el país en 2022. La fiebre por el futbol americano volvió a sentirse con intensidad, consolidando a Alemania como uno de los mercados internacionales más sólidos de la NFL.

“Alemania tiene una rica tradición de futbol americano, y la NFL tiene una historia profunda con la ciudad de Berlín”, destacó el comisionado Roger Goodell. “Hace más de tres décadas celebramos aquí nuestro primer juego de pretemporada, y ahora, con millones de aficionados alemanes, regresamos para un partido oficial de temporada regular por primera vez”.

La senadora berlinesa de Interior y Deportes, Iris Spranger, celebró la asociación con la liga estadounidense: “Este compromiso a largo plazo impulsa a Berlín como metrópoli deportiva global. El partido de la NFL de 2025 representa visibilidad mundial, turismo y un importante impacto económico para toda la ciudad”.

El duelo en el Olympiastadion de Berlín no decepcionó y mantuvo a los aficionados al borde del asiento. En un cierre espectacular, los Indianapolis Colts se impusieron en tiempo extra ante los Atlanta Falcons, en el primer partido oficial de la NFL celebrado en la capital alemana. Jonathan Taylor fue la gran figura del encuentro con tres anotaciones por tierra, incluyendo la carrera decisiva de 8 yardas que sentenció el marcador.

Los Falcons habían logrado empatar en los minutos finales gracias a un touchdown de Tyler Allgeier y una conversión de dos puntos de Drake London, pero los Colts mostraron temple en la prórroga para asegurar el triunfo 31-25. Un encuentro vibrante que quedará grabado en la historia de la Serie Internacional de la NFL, confirmando el éxito del debut del fútbol americano profesional en Berlín.

¿Cuántos partidos ha jugado Colts en Europa?

Para los Colts, este fue su tercer partido oficial en territorio europeo, tras su participación en Frankfurt en 2023 frente a los Patriots. En tanto, los Falcons se unieron a la lista de franquicias que han participado en la Serie Internacional, que sigue creciendo con escenarios llenos y una respuesta entusiasta del público.

El duelo en Berlín no solo marcó un hito deportivo, sino también un mensaje claro del rumbo que sigue la NFL: una liga cada vez más global, conectando culturas y aficionados bajo una misma pasión.

