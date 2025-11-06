Javier Aguirre, Nominado por FIFA al Premio a Mejor Entrenador del Año

Javier Aguirre, actual director técnico de la Selección Mexicana, fue incluido entre los nominados al galardón The Best FIFA Football Awards en la categoría de Mejor Entrenador del Año, reconocimiento que distingue a los protagonistas más destacados de la temporada 2024-2025.

El ‘Vasco’, se ganó su lugar en la lista gracias a que México levantó la Nations League, conquistó la Copa Oro y escaló posiciones en el ranking mundial de la FIFA. Su desempeño lo coloca junto a técnicos de élite como Mikel Arteta (Arsenal), Luis Enrique (PSG), Hansi Flick (Barcelona), Enzo Maresca (Chelsea), Roberto Martínez (Portugal) y Arne Slot (Liverpool).

Aguirre figura entre los candidatos tras el triunfo de México sobre Estados Unidos en la final de la Copa Oro. Roberto Martínez condujo a Portugal al título de la UEFA Nations League y Arne Slot hizo historia al conquistar la Premier League en su primera temporada al frente del Liverpool.

Hansi Flick también tuvo una campaña sobresaliente con el Barcelona al ganar tres títulos locales, mientras que Enzo Maresca se coronó campeón del Mundial de Clubes con el Chelsea, mientras que Arteta fue nominado por llevar al Arsenal hasta las semifinales de Champions tras 16 años. Luis Enrique, por su parte, consiguió un triplete histórico con el PSG al conquistar la Champions League, la Ligue 1 y la Copa de Francia.

¿Cuánto tiempo duran las votaciones al mejor entrenador del Año?

La FIFA anunció que las votaciones estarán abiertas para entrenadores, capitanes, periodistas y aficionados de las 211 federaciones miembro. Los votos podrán emitirse en FIFA.com desde el 6 hasta el 28 de noviembre.

