Selección Mexicana: Julián Quiñones es Baja para la Fecha FIFA de Noviembre

Siguen las malas noticias para la Selección Mexicana. A la lista de lesionados se acaba de sumar el delantero Julián Quiñones. Así que el futbolista del club Al-Qadisiya no será convocado por el entrenador Javier Aguirre para la Fecha FIFA de noviembre.

Como se sabe, México tiene dos partidos programados para las próximas semanas. El 15 de noviembre se medirá en partido amistoso a Uruguay, en Torreón, Coahuila. Y días después, el 18 del mismo mes, se verá las caras con su similar de Paraguay, en San Antonio, Texas.

Así que el entrenador Javier Aguirre tendrá que afrontar ambos compromisos con varias bajas importantes por lesión. Entre los futbolistas que quedarán fuera de la lista, que se dará a conocer este viernes, están: Alexis Vega, Santi Giménez, César “Chino” Huerta y ahora Julián Quiñones.

Como se recordará Alexis Vega sufrió una lesión muscular el pasado 26 de octubre, durante el partido Toluca vs Pachuca, correspondiente a la fecha 15 del Torneo Apertura 2025. El atacante de los Diablos estará fuera de circulación al menos un mes.

Por su parte, el Chino Huerta se resintió de una molestia en la pelvis y no podrá ver acción durante varias semanas, de acuerdo con el parte médico del club Anderlecht, que es donde actualmente juega.

Selección Mexicana: Santi Gimenez arrastra una lesión en el tobillo

Justo este martes 4 de noviembre el delantero Santi Gimenez dio a conocer a través de sus redes sociales que ha venido jugando con molestias en un tobillo y que por eso no ha rendido al cien por ciento de su capacidad.

Durante varios meses he venido jugando con una lesión en el tobillo que no me ha permitido estar al 100%, ni sentirme cómodo en la cancha

Santi añadió que “con muchas ganas de seguir ayudando al equipo, seguí jugando, pero el dolor fue creciendo y llegó el momento de parar. Ahora toca recuperarme y prepararme para estar con ustedes lo antes posible”.

¿Por Qué Julián Quiñones Es Baja de la Selección Mexicana para la Fecha FIFA de Noviembre 2025?

Este miércoles 5 de noviembre trascendió que Julián Quiñones, colombiano nacionalizado mexicano, también tiene molestias físicas. De acuerdo a TUDN, el atacante tiene una lesión en el muslo derecho, por lo que estará sin jugar tres semanas.

Hay que señalar que son varios los delanteros lesionados, por lo que se extienden las posibilidades de que el artillero Armando “Hormiga” González sea llamado por el estratega Javier Aguirre. Los analistas deportivos consideran que la convocatoria sería justa, debido al buen momento que vive el futbolista de las Chivas: es máximo goleador del actual torneo de la Liga MX, con 11 tantos.

