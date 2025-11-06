Muere Jugador de la NFL a los 24 Años de Edad, Esto Sabemos

La NFL está de luto, pues la franquicia de los Dallas Cowboys informó a través de un comunicado, el fallecimiento de Marshwan Kneeland, quien tenía 24 años de edad. El ala cerrada de los Vaqueros había sido protagonista de una jugada que terminó en anotación el pasado lunes 3 de noviembre.

"Con profunda tristeza, los Dallas Cowboys informan del trágico fallecimiento de Marshawn Kneeland esta mañana. Marshawn era un compañero muy querido y un miembro valioso de nuestra organización. Nuestros pensamientos y oraciones están con su novia Catalina y su familia", se lee en el comunicado del equipo sobre la muerte de su jugador.

Noticia relacionada: Fallece Doug Martin, Leyenda de los Bucaneros de Tampa Bay en la NFL

¿De qué murió Marshawn Knleeland?

De momento no se ha dado a conocer la causa del fallecimiento de Marshawn Kneeland, quien hace apenas unos días estaba jugando un partido en el Monday Night Football de la NFL. En ese sentido, la liga también expresó su tristeza por la muerte de Kneeland y envió condolencias para sus amigos y familiares.

¿Quién era Marshwan Kneeland?

Marshawn Kneeland fue la segunda selección global de los Dallas Cowboys en el Draft del 2024, procedente de Western Michigan, con el pick número 56. El pasado lunes 3 de noviembre, Kneeland anotó el primer touchdown del partido ante los Cardinals de Arizona, al recuperar un despeje bloqueado en la zona de anotación.

"Lo vi luchar por abrirse camino desde un joven lleno de esperanza en Western Michigan, con un sueño, hasta convertirse en un respetado profesional con los Dallas Cowboys. Marshawn se entregó por completo en cada jugada, en cada entrenamiento y en cada momento en el campo. Perder a alguien con su talento, espíritu y bondad es un dolor indescriptible", dijo su agente, Jonathan Perzley, a través de un comunicado.

Noticias recomendadas: