¿De Qué Murió el Jugador de la NFL, Marshawn Kneeland?

La mañana de este jueves 6 de noviembre, el equipo de los Dallas Cowboys reportó el fallecimiento de Marshawn Kneeland, ala cerrada del equipo, a los 24 años de edad.

En el comunicado de la franquicia tejana no se mencionaron las causas de la muerte. Sin embargo, un par de horas después de que se anunciara sobre el fallecimiento, se han dar a conocer las posibles causas alrededor de este suceso.

Marshawn Kneeland se habría suicidado

De acuerdo con el reporte preliminar del Departamento de Policía de Frisco, la noche del miércoles 5 de noviembre, alrededor de las 22:39 horas tiempo local, los elementos del cuerpo policial respondieron a un reporte del Departamento de Seguridad Pública de Texas para ayudar a localizar un vehículo que había evadido a varias patrullas durante una persecución de un sujeto que más tarde fue identificado como Marshawn Kneeland.

“Durante el curso de la búsqueda, los oficiales recibieron información de que Kneeland expresó ideas suicidas”, se lee en el reporte policial. Además, se detalla que a la 1:31 am de este jueves 6 de noviembre, fue localizado el cuerpo sin vida del ex jugador de los Vaqueros de Dallas “con lo que parecía ser una herida de bala auto infligida”.

De momento, el reporte es preliminar y la causa oficial del fallecimiento la Oficina de Examinación Médica del Condado de Collin.

