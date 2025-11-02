Cam Little Rompe Récord del Gol de Campo Más Largo de la Historia de la NFL

El pateador de los Jacksonville Jaguars, Cam Little, sorprendió a propios y extraños durante la pretemporada de la NFL al conectar un gol de campo de 70 yardas, dando aviso al resto de la liga que, con él en cancha, no parece haber distancia suficiente que le impida conseguir los tres puntos. Aquella patada no entró en los libros de récords de la liga, pues no se tienen en cuenta los partidos jugados en pretemporada.

Sin embargo, este domingo 2 de octubre finalmente ha conseguido escribir su nombre con letras de oro en los libros de historia. Cam Little convirtió el que ahora es el gol de campo más largo de todos los tiempos en la NFL, con 68 yardas. La acción se dio durante el encuentro entre los Jacksonville y Las Vegas, correspondiente a la Semana 9. Los Jaguars perdían 0-6 y quedaban apenas 4 segundos antes de que el reloj marcara el final del segundo cuarto, cuando Little rompió el récord que solía pertenecerle a Justin Tucker.

Cam Little rompió el récord de Justin Tucker

Antes de que Cam Little conectara el gol de campo más largo de la historia ante los Raiders, el récord le pertenecía a Justin Tucker quien, en 2021, consiguió conectar una patada de 66 yardas de distancia con los Baltimore Ravens en un partido de temporada regular ante los Detroit Lions.

Únicamente han habido cuatro pateadores en la historia de la NFL que han conseguido conectar de manera exitosa un gol de campo de 65 o más yardas: Cam Little, Justin Tucker, Brandon Aubrey y Chase McLaughlin.

