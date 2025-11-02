Selección Mexicana Femenil Sub-17 Vence a Italia, ¿Contra Quién Juega la Semifinal del Mundial?

La Selección Mexicana Femenil Sub-17 venció a su similar de Italia en los cuartos de final del Mundial de la categoría, mismo que se disputa en Marruecos. El conjunto tricolor se impuso a las adversidades durante los 90 minutos del tiempo regular, pues le anularon un gol y además la guardameta Valentina Murrieta, detuvo dos disparos desde los once pasos, evitando la derrota y permitiendo que el partido se fuera a la tanda de penales.

Desde el manchón, México no falló y la figura de Murrieta se acrecentó, pues la portera mexicana volvió a vestirse de heroína al detener el tercer remate de las italianas. Con ello, la Selección Sub-17 se llevó el triunfo por marcador de 0-0, durante el tiempo regular, pero con ventaja de 5 goles a 4 en los penaltis.

¿Contra quién juega México la Semifinal del Mundial Femenil Sub-17?

Luego de su triunfo ante Italia, la Selección Mexicana Femenil Sub-17 se ha clasificado a las semifinales del Mundial. Sin embargo, conseguir el boleto a la gran final del certamen no será sencillo, pues las futbolistas mexicanas deberán verse las caras ante el combinado de Países Bajos, el cual también obtuvo su pase a semifinales por la vía de los penales, dejando a Francia en el camino.

¿Cuándo juega México la Semifinal del Mundial Femenil Sub-17?

El partido entre México y Países Bajos por la semifinal del Mundial Femenil Sub-17, se jugará este miércoles 5 de noviembre a las 13:00 horas (tiempo del centro de México). La otra semifinal enfrentará a Brasil contra el combinado de la República Popular Democrática de Corea.

