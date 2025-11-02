¿Cómo le Fue a Emanuel de Hoyos, el Mexicano Que Participó en el Maratón de Nueva York 2025?

Grandes historias nos dejó el Maratón de Nueva York 2025, el cual se corrió este domingo 2 de noviembre. Una de ellas es la del mexicano Emanuel de Hoyos García, que participó con muletas en la edición que celebró los 55 años de esta carrera. Emanuel, quien representa un ejemplo de superación, tras haber perdido una pierna, ha convertido al deporte en su herramienta de resiliencia y logró completar los 42.195 kilómetros que componen el recorrido.

Emanuel de Hoyos ha sido capitán de la Selección Mexicana de Futbol de Amputados, participando incluso en un Mundial. Ahora, su esfuerzo y disciplina lo han llevado a completar uno de los Majors en el atletismo, como lo es el Maratón de Nueva York, el cual tuvo a más de 50 mil corredores este año. El mexicano finalizó la carrera con un tiempo de 6 horas, 34 minutos y 43 segundos.

La actuación de García es un ejemplo más de la resiliencia mexicana alrededor del mundo y una muestra de cómo el deporte puede ser motor de vida para miles de personas.

Ganadores del Maratón de Nueva York 2025

Carrera Élite Varonil: Benson Kipruto - 02:08:09 (Victoria más cerrada en la historia; ganó por dos décimas de segundo)

Carrera Élite Femenil: Hellen Obiri - 2:19:51 (Nuevo récord)

Carrera en Silla de Ruedas Varonil: Marcel Hug - 01:30:16

Carrera en Silla de Ruedas Femenil: Susannah Scaroni - 01:42:10

