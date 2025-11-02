Isaac del Toro Gana Premio Nacional de Deportes 2025; Esta es la Lista Completa de Ganadores

La Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE, informaron el pasado 31 de octubre, tras la sesión que se realizó en las instalaciones de Villas Tlalpan de la CONADE, que el jurado ya decidió a los ganadores del Premio Nacional de Deportes 2025. Entre los ganadores se encuentra el oriundo de Ensenada, Baja California, Isaac del Toro, quien se consagró este año como uno de los mejores ciclistas del mundo.

En total se otorgarán 16 galardones en 7 categorías, y será la presidenta Claudia Sheinbaum quien hará entrega de los premios en una ceremonia que se llevará a cabo durante el mes de noviembre. Este galardón reconoce el desempeño de las y los atletas mexicanos, en un periodo que comprende del 16 de octubre de 2024 al 15 de octubre de 2025.

Ganadores del Premio Nacional de Deportes 2025

Estos fueron las y los ganadores del Premio Nacional de Deportes 2025, que otorga el Gobierno de México.

En la categoría de Deporte No Profesional:

Andrea Maya Becerra Arizaga (Tiro con arco)

Alegna Aryday González Muñoz (Atletismo)

Uziel Aarón Muñoz Galarza (Atletismo)

Osmar Olvera Ibarra (Clavados)

En la categoría de Deporte Profesional:

Isaac del Toro (Ciclismo)

En la categoría de Deporte Paralímpico:

Luis Carlos López Valenzuela (ParaAtletismo)

Osiris Aneth Machado Plata (ParaAtletismo)

En la categoría de Entrenador:

Alejandro Laberdesque Vázquez (Atletismo)

Karen Selene Montellano Ruvalcaba (Tiro con Arco)

En la categoría de Juez/Árbitro:

Araceli Ornelas Caballero (Taekwondo)

Leslie Selene Velasco González (ParaPowerlifting)

En la categoría de Trayectoria Destacada en el Deporte Mexicano:

Gabriela Belem Agúndez García (Clavados)

Donovan Daniel Carrillo Suazo (Patinaje sobre hielo)

José Arnulfo Castorena Vélez (ParaNatación)

María Lorena Ramirez Nahueachi (Atletismo Ultramaratones)

En la categoría de Fomento al Deporte:

Mirna Beatriz De la Cruz Álvarez

