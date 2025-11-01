NBA: ¿Cuál Fue el Resultado Entre Mavericks y Pistons en la Ciudad de México?

La Arena Ciudad de México volvió a llenarse hasta el tope para recibir a la NBA. Este sábado 1 de noviembre, Dallas Mavericks y Detroit se enfrentaron en un partido que terminó 122 a 110 en favor de los Pistons, con el público mexicano disfrutando de un duelo intenso y de gran ritmo.

Con este encuentro, Dallas se convirtió en el equipo con más juegos disputados en México, alcanzando ocho visitas entre pretemporada y temporada regular, superando a los San Antonio Spurs. Su vínculo con el público mexicano se mantiene desde aquel primer juego de la NBA en el país, en 1992, frente a los Houston Rockets.

La edición 2025 del NBA Mexico City Game mantuvo su sello: espectáculo, energía y una atmósfera única. Aunque Anthony Davis y Kyrie Irving no vieron acción por lesión, Klay Thompson encabezó el espectáculo de los Mavericks ante unos Pistons que mostraron la solidez de Cade Cunningham y su joven núcleo.

El juego comenzó con un pequeño contratiempo, ya que un problema con el reloj de disparo retrasó el inicio. Una vez superado, el primer cuarto se mantuvo muy parejo, con ambos equipos intercambiando canastas en un ritmo vertiginoso.

Los Mavericks se fueron al descanso con ventaja de 61-59, pero el partido siguió siendo un vaivén de emociones y muchos intercambios en el marcador. D’Angelo Russell firmó una gran actuación con 31 puntos, aunque su esfuerzo no bastó para evitar la derrota, pues Jalen Duren brilló con 33 unidades y se convirtió en la figura que guió la victoria de los Pistons en una noche de alto voltaje en la Arena Ciudad de México.

¿Cuántos partidos ha jugado la NBA en suelo mexicano?

Con este partido, la NBA llegó a 15 juegos de temporada regular en México y más de tres décadas de historia en el país. Los Mavericks, más que romper un récord, reafirmaron su papel como el equipo más presente —y querido— por la afición mexicana.

El evento también sirvió como antesala de lo que la liga planea a futuro: una presencia más constante en América Latina, con México como epicentro. La respuesta del público, el nivel del espectáculo y la infraestructura de la Arena CDMX volvieron a dejar en claro que la relación entre la NBA y México no solo sigue viva, sino que cada año crece un poco más.

