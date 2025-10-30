Luchador Tom Aspinall Recibe “Piquete de Ojos” de su Rival en Pleno Combate y Pierde la Visión

El luchador, Tom Aspinall, recibió un fuerte golpe en el ojo durante un combate por el título de Peso Completo de la UFC contra Ciryl Gane, por lo que ahora ha perdido la visión, ¿el daño es permanente? De acuerdo con los primeros reportes, la pelea ocurrió el fin de semana pasado y el peleador de 32 años de edad, logró mantener el título al derrotar a su rival.

Noticia relacionada: Caso Kiara Paula Ruvalcaba: Joven Principiante Muere durante Clase de Box en Aguascalientes

Sin embargo, el piquete de ojo fue muy fuerte. Entre el intercambio de golpes, Gane, le provocó la lesión en ambos ojos de manera accidental durante el primer round. Pero uno de sus ojos fue el que resultó con mayor daño, por está razón, ya no pudo continuar con la pelea, así que declararon el combate como “nulo”.

Video: Blue Demon Jr. Sufre Accidente; Esto se Sabe del Estado de Salud del Luchador

¿Qué pasa con el ojo de Tom Aspinall?

El padre y entrenador del peleador, Andy, informó a través de YouTube detalles del estado de salud de su hijo. Dicha información dejó preocupados a sus seguidores, ya que destacó que la situación “no pinta bien”.

No ve nada con el ojo derecho, solo ve gris

Según su padre, los doctores ya le hicieron diversas pruebas, como de lectura, y no pudo ver como antes.

Con el izquierdo tiene un 50% de visión. Apenas pudo ver cuatro letras [en la tabla] y después ya no pudo distinguir ninguna. Así que, uno de sus ojos está muy borroso y el otro no funciona

Hasta el momento se sabe que Tom Aspinall no sufrió daños óseos, pero continuarán con más pruebas médicas para descartar daños en otras partes de la zona del rostro, lo que impide que su visión sea normal.

Ojalá todo salga bien… Pero puede que no

Historias recomendadas:

EPP