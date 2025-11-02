Lamine Yamal Corta Mala Racha en el Partido Barcelona vs Elche; Así Marcha la Tabla de LaLiga

El partido de hoy entre FC Barcelona vs Elche estuvo marcado por la vuelta al gol por parte de Lamine Yamal, la joven estrella del conjunto blaugrana. Luego de ser duramente señalado en la prensa internacional tras su mala actuación y sobre todo, por sus declaraciones previas al Clásico ante Real Madrid, finalmente el atacante de 18 años de edad, se reencontró con las redes después de dos meses sin marcar en LaLiga.

Lamine Yamal, que ha estado envuelto en polémicas recientemente, pudo cortar la mala racha que acarreaba desde el 31 de agosto de 2025, fecha en la que había anotado por última vez en el campeonato español. El gol de Yamal encaminó el triunfo culé en el Estadio Olímpico de Montjuic, encaminó el triunfo para los pupilos de Hansi Flick, quienes gracias a este resultado, mantienen la persecución sobre el Real Madrid por el liderato de la tabla.

Noticia relacionada: Real Madrid se Lleva El Clásico Ante Barcelona, Así Queda la Tabla de LaLiga en España

¿Quién ganó el partido Barcelona vs Elche?

El FC Barcelona derrotó 3 goles a 1 al Elche C.F. en el partido correspondiente a la Jornada 11 de LaLiga en España. Con goles de Lamine Yamal, al minuto 9'; Ferrán Torres, al 12' y Marcus Rashford, al 61', el Barça se llevó los tres puntos que los mantienen en el segundo lugar de la tabla de posiciones, únicamente por detrás del conjunto merengue.

Este resultado representa aire puro para el equipo catalán, pues venían de ser derrotados en El Clásico ante el Real Madrid. Además, parece que Hansi Flick, entrenador del Barça, comienza a recuperar la mejor versión de Lamine Yamal, quien recientemente dio por terminada la relación sentimental que sostenía con la artista argentina Nicki Nicole.

Video: Faitelson Ve Con Buenos Ojos Llegada de Xabi Alonso al Real Madrid

¿Cómo va la tabla de LaLiga en España después de 11 jornadas?

Luego del triunfo del Barcelona sobre Elche, el líder del futbol español sigue siendo el Real Madrid. La escuadra que dirige Xabi Alonso tiene 5 puntos de ventaja sobre los culés, pues el cuadro merengue registra 30 unidades producto de 10 triunfos y solamente una derrota. Por su parte, el Barça ha ganado 8 encuentros, empatado uno y perdido 2. Además, los culés se mantienen con paso perfecto cuando juegan como locales en lo que va de la temporada liguera en España.

El 'Pichichi' de LaLiga es, por ahora, Kylian Mbappé. El delantero francés del Madrid tiene 13 anotaciones en el torneo español, promediando poco más de un gol por partido. Pese a eso, es el Barcelona el club que más goles ha marcado en esta campaña con un total de 28 tantos en 11 partidos.

Noticias recomendadas: