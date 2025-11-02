Mujer Rompe Récord en el Maratón de Nueva York 2025; Estos Fueron los Ganadores

Este domingo 2 de noviembre se corrió el Maratón de Nueva York 2025, el cual nos dejó grandes historias. En la Carrera Élite Femenina, la corredora keniana Hellen Obiri, destrozó el récord previamente establecido por su compatriota Margaret Okayo en 2003, para convertirse en la primera mujer de la historia que logra terminar el recorrido de 42.195 kilómetros (26.2 millas) en menos de 2 horas y 20 minutos.

Heellen Obiri, de 35 años de edad, cruzó la meta registrando un tiempo de 2 horas, 19 minutos y 51 segundos, para conquistar así su segundo triunfo en el Maratón de Nueva York. Ese tiempo marca un nuevo récord para la Carrera de Élite Femenina, superando la marca previa que era de 2 horas, 22 minutos y 31 segundos, el cual fue impuesto hace más de 20 años.

La Carrera Varonil del Maratón de Nueva York tuvo final de fotografía

En la Carrera Élite Varonil no se rompió el récord, pero tuvo un final sumamente intenso, pues la diferencia entre el ganador y el segundo lugar, fue de menos de un segundo. Pese al gran esfuerzo de Alexander Mutiso Munyao, quien recortó distancias durante los últimos 50 minutos y lanzó un último ataque que casi le da la victoria, al final el vencedor fue su compatriota keniano, Benson Kipruto.

Ambos corredores registraron un tiempo oficial de 2 horas, 8 minutos y 9 segundos, pero fue Kipruto quien cruzó primero la línea de meta, apenas unos centímetros y dos décimas de segundo antes que Mutiso Munyao. Con esta victoria, Kipruto se convierte en el primer corredor de la historia que logra ganar las tres principales maratones estadounidenses, pues conquistó Boston en 2021; Chicago, en 2022 y ahora Nueva York en 2025.

Ganadores del Maratón de Nueva York 2025

Carrera Élite Varonil: Benson Kipruto - 02:08:09

Carrera Élite Femenil: Hellen Obiri - 2:19:51

Carrera en Silla de Ruedas Varonil: Marcel Hug - 01:30:16

Carrera en Silla de Ruedas Femenil: Susannah Scaroni - 01:42:10

